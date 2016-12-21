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4 квітня 2017, вівторок
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Актуально
Чи знаєте Ви, що:
- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».
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Погода в Україні:
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В ООН розслідують хімічну атаку на сирійське місто в провінції Ідліб
04.04.2017 21:39
Атаку здійснили з повітря, заявив спецпредставник ООН щодо Сирії Стаффан де Містура. Число жертв сягло 100 осіб. Напад на місто може бути кваліфікований як воєнний злочин, повідомили у слідчій комісії ООН.
Group DF Фірташа підтримала рішення про абонплату за газ
04.04.2017 17:37
Кампанія, розгорнута проти введення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг “плати за потужність”, базується на дилетантстві і брехні.
НКРЕКП призупиняє запровадження абонплати за газ
04.04.2017 13:31
Рішення Регулятора по запровадженню тарифів на транспортування та розподіл природного газу буде призупинено з метою забезпечення непідвищення загального рахунку для населення.
Україна прогресує на шляху демократії
04.04.2017 11:52
Американська організація Freedom House оприлюднила доповідь про стан демократії в колишніх посткомуністичних країнах, відзначивши прогрес України у впровадженні змін.
МВФ виділив Україні $1 млрд чергового траншу
03.04.2017 21:57
Рада директорів Міжнародного валютного фонду в понеділок, 3 квітня, завершив третій перегляд економічної програми України в рамках механізму розширеного фінансування (EFF), що дозволяє виділити Україні близько $1 млрд.
Громадське Телебачення
«Сталість та всеохопність»: перемир’я та їхні наслідки
Національна безпека
З опівночі 1 квітня набули сили нові домовленості щодо припинення вогню на всій лінії розмежування.
Покоління Путіна
Є така думка
Нинішній президент Росії керує країною вже 17 років. За цей час встигло вирости ціле покоління, для якого Владімір Путін був завжди. І саме це покоління, зважаючи на останні мітинги в російських містах, влада так і не навчилася розуміти.
Кібервійна. Як долати кіберепідемію в армії
Національна безпека
Виграти війну можна не лише танками. Технології не стоять на місці і гібридна війна РФ проти України є тому доказом. Кібернетична компонента та психологічні операції застосовуються навіть частіше ніж класична зброя.
Російська пропаганда в Україні: “мандрівні меседжі” та “теми-ключі”
Національна безпека
Російська пропаганда активно “проникає” в медіапростір пострадянських країн, але найбільше - в Україну, йдеться у дослідженні Форуму громадянського суспільства країн Східного партнерства.
Війна і пропаганда. Як працюють війська інформаційних операцій Росії?
Державність
На засіданні Державної думи Російської Федерації 22 лютого в «годину уряду» міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу поінформував депутатів про основні напрями діяльності свого відомства. Він відкрито підтвердив існування у збройних силах Росії військ інформаційних операцій.
Операція «Повернення Малоросії»
Державність
Захоплення Росією України або частини її територій мало безліч сценаріїв, однак жоден із них Кремль не зумів реалізувати так, як він бачив це «на папері».
Закритий чоловік: чому чоловіки не хочуть відкриватися
Психологія та стосунки
Багато жінок скаржаться на певну замкнутість, мовчазність і закритість чоловіків. І на те є підстави. Чоловіки часто живуть за принципом «Я сказав, що кохаю, отже, кохаю; якщо щось зміниться, я дам тобі знати».
Де судитимуть? “Іспанська справа” Фірташа: що відомо
Правопорядок
Після рішення австрійського суду про дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа до США українського бізнесмена знову затримали.
Пересічень
Історія
При впадінні в Дніпро Самара своїми рукавами межує острів. Острів невеличких чистих озер, котрі живляться джерелами з під скель. Колись коло того острова води Дніпра набирали швидкість і пірнали під веселками, розбиваючись об пороги. Тут починалося наше місто.
Чоловік після розлучення або синдром сімнадцятого місяця
Психологія та стосунки
Прийнято вважати, що розпад благополучної сім’ї - це серйозна психічна травма насамперед для жінки, проте це не так.
Колодія величаймо - Весну зустрічаймо!
Народний календар
Свято Колодія — одне з праслов’янських свят, яке сягає доби Трипільської культури. Це низка обрядових дійств на честь весняного пробудження природи, відоме як Колодія, Колодка, Масляна тощо.
День Маланки. Новий рік. День Василя.
Народний календар
Первісний дохристиянський характер новорічного свята добре зберігся у традиційних звичаях та обрядах українців 13—14 січня.
“Щедрик” - найвідоміша у світі новорічна мелодія
Надбання
Ця мелодія - не лише найвідоміша українська в світі, але, напевно, й найстаріша в світі мелодія з популярних на сьогоднішній день, оскільки народилась ще в дохристиянські часи. І оспівується в ній прихід нового, щедрого року.
Різдво-Коляда і Українська традиція служби Богу
Народний календар
Готуватися до Святвечора наші предки починали із грудня. До свята кожному члену родину робили нову сорочку та білили хату. На покутті виставляли дідуха та плели павучки – язичницькі символи сучасних традицій.
Великдень та Різдво - Сонячні свята
Народний календар
Від Коляди до Коляди крутиться Коло Свароже — завершується коло обрядів і починається все спочатку... і так без кінця-краю. Коло Свароже – це народний календар, який сягає глибини тисячоліть, коли давні пращури українців були сонцепоклонниками. Основою їхнього календаря були астрономічні дані, а головні свята визначались положенням Сонця.
«Психологія управління»
Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П
Підручник. За редакцією заслуженого діяча науки і техніки України, доктора економічних наук, професора Ходаківського Є.І. Затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів - лист від 14.12.2007 р.
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