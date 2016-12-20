Генасамблея ООН назвала Крим і Севастополь окупованими

За таку резолюцію проголосували 70 країн, 26 були проти, а 77 - утримались.Серед країн, які проголосували проти, є Росія, Ангола, Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Індія, Іран, Казахстан, Нікарагуа, Сербія, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуела та Зімбабве.Уперше в офіційно схвалених документах ООН Росія визнається "державою-окупантом", а Крим та місто Севастополь - "тимчасово окупованою територією".27 березня 2014 року Генеральна асамблея ООН ухвалила спеціальну резолюцію щодо України, визнавши територіальну цілісність країни.В лютому 2014 року російські спецпризначенці захопили й блокували Верховну Раду Криму та Раду міністрів Криму.16 березня 2014 року у Криму під наглядом російських військ провели так званий референдум про приєднання до Росії, після чого Москва включила український півострів до свого складу.Кремль вважає, що Крим є частиною РФ на законних підставах.Документ засуджує порушення прав людини, дискримінацію кримських татар, а також українців з боку "російської окупаційної влади".У резолюції нагадали про рішення від 27 березня 2014 року й ще раз підтримали територіальну цілісність України."Засуджуємо тимчасову окупацію частини території України - автономну республіку Крим та місто Севастополь Російською Федерацією та не визнаємо цю анексію", - йдеться у документі.ООН також засудила запровадження правової системи РФ у Криму, що мало негативний вплив на ситуацію з правами людини.Зокрема, йдеться про вбивства, зникнення людей, політичні переслідування, дискримінацію, незаконні затримання, тортури та перевезення затриманих до РФ.Окремо у резолюції ООН засуджується визнання судом Росії самоврядного органу кримських татар - Меджлісу - екстремістською організацією та заборона його діяльності.ООН нагадала про заборону російській владі призивати мешканців півострова на військову службу.Загалом у резолюції закликали Росію виконувати всі зобов’язання, які міжнародне право покладає на країну, яка окупувала певну територію.Росію закликали відпустити незаконно затриманих громадян України.Також Росію просять створити умови для роботи незалежних ЗМІ та правозахисних організацій, а також дозволити Меджліс.Генеральному секретареві ООН доручили відшукати можливості, щоб забезпечити доступ правозахисників на півострів та створення регіональних та міжнародних механізмів моніторингу.