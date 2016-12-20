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Інформаційна війна? Там, де в ефірі немає українських мовників, добре чутно Москву

Захист держави Регіон: Одеська область 228 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 20.12.2016 20:18 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Інформаційна війна? Там, де в ефірі немає українських мовників, добре чутно Москву
Інформаційна війна? Там, де в ефірі немає українських мовників, добре чутно Москву
Виконувач обов’язків голови Одеської ОДА Соломія Бобровська заявляє, що в регіоні все ще існує нагальна потреба у встановленні ретрансляторів українських мовників.

«Ми вже рік просимо і Міністерство інформаційної політики, і комітет з інформаційної безпеки, і національну раду з питань мовлення та телебачення приїхати в Одеську область з виїзним засіданням, виїхати на кордон та побачити наскільки держава Україна транслює мовлення в наші регіони і я наголошую, що три ретранслятори нам життєво необхідні», – сказала вона після зустрічі з послом США в Україні Марі Йованович.

На зустрічі, серед іншого, обговорювали питання інформаційної безпеки.

Південь Одещини вважається одним з найнебезпечніших у питанні загострення сепаратистських настроїв, тому, вважає Бобровська, на прикордонних ділянках з Молдовою та Румунією треба встановити українське мовлення.

Від «Аратти»: ми можемо не тільки підтвердити цю інформацію, сказати більше. Зокрема, навіть на трасі Київ-Одеса далеко не всюди можна почути бодай якогось українського мовника.

А в Котовському районі, за сотні кілометрів від лінії фронту і бойових дій, при повній відсутності українських радіомовників, з відмінною якістю віщає «Радіо Москва». Очевидно, з території Придністров’я.

Що цікаво. Така ситуація там виникла не сьогодні й не вчора. «Глуха» радіозона на Одещині існує давно. З мовчазної згоди місцевої української влади. наявність повноважних народних депутатів України. «Ні пари з вуст» про цю проблему національної безпеки ми не почули від полум’яного патріота-реформатора, який донедавна очолював ОДА.

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