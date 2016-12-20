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Чи знаєте Ви, що:
- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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США розширили санкційний список проти Росії

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Опубліковано - 20.12.2016 22:35 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (2)

США розширили санкційний список проти Росії
США розширили санкційний список проти Росії
Міністерство фінансів США розширило список санкцій проти Російської Федерації через її дії в Україні.

Про це офіційно повідомило Міністерство фінансів США.

"Для збереження ефективності існуючих санкцій, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), відповідно до двох Виконавчих розпоряджень, пов’язаних з Україною і Росією, сьогодні внесло (до списку санкцій – ред.) семеро людей, вісім підприємств, а також два судна", - йдеться в офіційному повідомленні.

Зазначається, що під обмеження потрапили 26 дочірніх компаній російського "Агробанку" і підприємства "Новатек".

"Сьогоднішня акція є відповіддю на незаконну окупацію Росією Криму та триваючої агресії в Україні", - заявив з цього приводу виконуючий обов’язки директора OFAC Джон Смітт. Це є "частиною постійних зусиль міністерства щодо протидії спробам обійти ці санкції".

США залишатимуться непохитними у своїй прихильності зберігати дію санкцій, "поки Росія повністю не виконає свої зобов’язання за Мінськими угодами", наголосили у відомстві. Ця позиція підкреслює несприйняття урядом США російської окупації Криму, а також тверду відмову визнати спробу анексії півострова.

Нові обмеження, введені американським мінфіном, слідують за розширенням санкцій Європейського Союзу в понеділок. У Вашингтоні наголосили, що це "зміцнює незмінну єдність (США і ЄС – ред.) у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України".

Відповідно до розпоряджень адміністрації США, список санкцій поповнили:

АТ "Інститут Стройпроект", який працює над проектуванням мосту через Керченську протоку;
ВАТ "Карст", компанія-субпідрядник у будівництві мосту через Керченську протоку;
"Кримська залізниця";
"Кримські порти".

Крім того, до "чорного списку" мінфіну США потрапили чотири російських компанії, які надавали матеріальну, фінансову або технологічну підтримку у незаконних діях РФ, а також два судна "Маршал Жуков" і "Сталінград".

При цьому вказуються прізвища російських посадовців: Кіріл Ковальчук, Дмітрій Лєбєдєв, Дмітрій Мансуров, Міхаїл Клішин, Олег Мінаєв і Міхаїл Дєдов. Обмеження накладені через надання фінансової, матеріальної або технічної підтримки банку "Росія", компанії ABR Management та Собінбанку. Кожен з цих осіб займає адміністративні посади в одній із зазначених установ та їх філіях.

До цього списку також включений Євгєній Пригожин, який "має великі ділові зв’язки з Міністерством оборони РФ", а також буре участь у контракті на будівництво військової бази поблизу кордону Росії з Україною.

Як повідомлялося раніше, 19 грудня Рада ЄС прийняла рішення про продовження економічних секторальних санкцій відносно Росії до 31 липня 2017 року.

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