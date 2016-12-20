США розширили санкційний список проти Росії

Про це офіційноМіністерство фінансів США."Для збереження ефективності існуючих санкцій, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), відповідно до двох Виконавчих розпоряджень, пов’язаних з Україною і Росією, сьогодні внесло (до списку санкцій – ред.) семеро людей, вісім підприємств, а також два судна", - йдеться в офіційному повідомленні.Зазначається, що під обмеження потрапили 26 дочірніх компаній російського "Агробанку" і підприємства "Новатек"."Сьогоднішня акція є відповіддю на незаконну окупацію Росією Криму та триваючої агресії в Україні", - заявив з цього приводу виконуючий обов’язки директора OFAC Джон Смітт. Це є "частиною постійних зусиль міністерства щодо протидії спробам обійти ці санкції".США залишатимуться непохитними у своїй прихильності зберігати дію санкцій, "поки Росія повністю не виконає свої зобов’язання за Мінськими угодами", наголосили у відомстві. Ця позиція підкреслює несприйняття урядом США російської окупації Криму, а також тверду відмову визнати спробу анексії півострова.Нові обмеження, введені американським мінфіном, слідують за розширенням санкцій Європейського Союзу в понеділок. У Вашингтоні наголосили, що це "зміцнює незмінну єдність (США і ЄС – ред.) у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України".Відповідно до розпоряджень адміністрації США, список санкцій поповнили:АТ "Інститут Стройпроект", який працює над проектуванням мосту через Керченську протоку;ВАТ "Карст", компанія-субпідрядник у будівництві мосту через Керченську протоку;"Кримська залізниця";"Кримські порти".Крім того, до "чорного списку" мінфіну США потрапили чотири російських компанії, які надавали матеріальну, фінансову або технологічну підтримку у незаконних діях РФ, а також два судна "Маршал Жуков" і "Сталінград".При цьому вказуються прізвища російських посадовців: Кіріл Ковальчук, Дмітрій Лєбєдєв, Дмітрій Мансуров, Міхаїл Клішин, Олег Мінаєв і Міхаїл Дєдов. Обмеження накладені через надання фінансової, матеріальної або технічної підтримки банку "Росія", компанії ABR Management та Собінбанку. Кожен з цих осіб займає адміністративні посади в одній із зазначених установ та їх філіях.До цього списку також включений Євгєній Пригожин, який "має великі ділові зв’язки з Міністерством оборони РФ", а також буре участь у контракті на будівництво військової бази поблизу кордону Росії з Україною.Як повідомлялося раніше, 19 грудня Рада ЄС прийняла рішення про продовження економічних секторальних санкцій відносно Росії до 31 липня 2017 року.