Ситуация на фронті: російські бойовики знову стріляють з гаубиць

Про це повідомляє прес-центр АТО.На Маріупольському напрямку, з артилерії, окупанти обстрілювали Лебединське, а з мінометів вели вогонь по Красногорівці, Новотроїцькому, Широкиному, Тарамчуку, Березовому та Лебединському. З гранатометів різних систем – по Талаківці, а по Березовому та Новотроїцькому – з гранатометів і озброєння БМП.На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів – по Новозванівці, Станиці Луганській та Новоолександрівці. Також з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Сизе. По Станиці Луганькій вогонь вів снайпер.На Донецькому напрямку зі 122-міліметрової артилерії окупанти вели вогонь по наших позиціях в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. З мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – по Авдіївці і знову ж по Луганському.