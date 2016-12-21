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Чи знаєте Ви, що:
- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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Росія має відповідати за свої дії в Криму і на Донбасі

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Опубліковано - 21.12.2016 17:01 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Росія має відповідати за свої дії в Криму і на Донбасі
Росія має відповідати за свої дії в Криму і на Донбасі
Сполучені Штати глибоко занепокоєні з приводу найновішого спалаху насильства на сході України, який Вашингтон вважає очевидним порушенням Росією зобов’язань у рамках Мінських домовленостей.

Про це заявив на брифінгу речник Державного департаменту США Джон Кiрбі.

«Лише за останні два дні шість українських військовослужбовців були вбиті і 33 поранені в результаті російсько-сепаратистської спроби захопити додаткову територію України. Це найвищий дводенний показник жертв у людях від червня 2015 року. Це очевидне порушення зобов’язань Росії в рамках Мінських домовленостей. Ми закликаємо Росію застосувати свій значний вплив на сепаратистів, щоб покласти край насильству і дозволити спостерігачам ОБСЄ повний і безперешкодний доступ», – заявив Кірбі.

Щодо рішення 20 грудня Міністерства фінансів США розширити санкції проти Росії, речник Держдепу зазначив, що це зроблено у відповідь на дії РФ у підтримку сепаратистів в Україні та окупацію Криму. Рішення стосується дій Росії і того, що вона несе відповідальність за порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Це зовсім не пов’язане із запланованими у календарі датами (завершенням президентського терміну Барака Обами - Ред). Джон Кірбі висловив надію, що нова адміністрація США проявить мудрість та зберігатиме санкції і тиск на Росію і прийде до зваженого рішення не повертатитися до «звичайного ведення справ» з нею, беручи до уваги її дії в Україні.

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