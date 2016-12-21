Українські військові трохи відсунули окупантів

Зважаючи на загострення ситуації в районі Світлодарської дуги, системні провокації з боку російсько-терористичних угруповань та активізацію бойових дій, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов прибув на місце загострення ситуації, де провів нараду з військовим керівництвом антитерористичної операції, повідомляє прес-служба РНБО.Перебуваючи на передових позиціях 54-ї бригади, яка «героїчно витримала наступ ворога», Турчинов, оглянувши оборонні позиції наших військ, обговорив з українськими захисниками ситуацію, що склалася останніми днями на цій ділянці фронту. За словами Секретаря РНБО України, четверту добу поспіль безперервно здійснюються обстріли наших позицій з використанням забороненої Мінськими угодами артилерії та мінометів крупного калібру. «За кількістю снарядів і мін, застосованих по наших позиціях в районі Світлодарської дуги, встановлено своєрідний «рекорд» - понад 800 за добу», - зазначив він.«Незважаючи на постійні обстріли та спроби прорвати нашу оборону, українські військові мужньо та професійно виконали свій обов’язок, зупинивши ворога та завдавши йому значних втрат», - сказав Турчинов. Він додав, що«Збройні Сили України і надалі будуть адекватно реагувати на будь-які провокації російських гібридних військ на всіх напрямках», - наголосив Секретар РНБО України.