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Чи знаєте Ви, що:
- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Українські військові трохи відсунули окупантів

Війна з Росією (АТО) 152 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 21.12.2016 17:52 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Українські військові трохи відсунули окупантів
Українські військові трохи відсунули окупантів
«Збройні Сили України і надалі будуть адекватно реагувати на будь-які провокації російських гібридних військ на всіх напрямках», - наголосив Секретар РНБО України Олександр Турчинов.

Зважаючи на загострення ситуації в районі Світлодарської дуги, системні провокації з боку російсько-терористичних угруповань та активізацію бойових дій, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов прибув на місце загострення ситуації, де провів нараду з військовим керівництвом антитерористичної операції, повідомляє прес-служба РНБО.

Перебуваючи на передових позиціях 54-ї бригади, яка «героїчно витримала наступ ворога», Турчинов, оглянувши оборонні позиції наших військ, обговорив з українськими захисниками ситуацію, що склалася останніми днями на цій ділянці фронту. За словами Секретаря РНБО України, четверту добу поспіль безперервно здійснюються обстріли наших позицій з використанням забороненої Мінськими угодами артилерії та мінометів крупного калібру. «За кількістю снарядів і мін, застосованих по наших позиціях в районі Світлодарської дуги, встановлено своєрідний «рекорд» - понад 800 за добу», - зазначив він.

«Незважаючи на постійні обстріли та спроби прорвати нашу оборону, українські військові мужньо та професійно виконали свій обов’язок, зупинивши ворога та завдавши йому значних втрат», - сказав Турчинов. Він додав, що наші військові контратакували, просунулись вперед та зайняли нові позиції, «які надали їм додаткову перевагу над ворогом в цьому секторі оборони».

«Збройні Сили України і надалі будуть адекватно реагувати на будь-які провокації російських гібридних військ на всіх напрямках», - наголосив Секретар РНБО України.

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