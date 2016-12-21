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Чи знаєте Ви, що:
- Гоголь, зупиняючись у німецьких готелях, підписувався як “Гоголь-українець”. Гоголя не любили в Росії, бо героїчною і красивою показував він Україну, а нерозумною і дикою Московщину. “Киньмо Московщину… Для кого ми працюємо?… Поїдемо до Києва, адже він наш, не їхній”, – писав він у листі до другого українця – Михайла Максимовича, видатного нашого вченого-природознавця, історика, філософа, фольклориста.

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Україна продовжила дію ввізного мита на товари з РФ

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Опубліковано - 21.12.2016 19:56 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (1)

Україна продовжила дію ввізного мита на товари з РФ
Україна продовжила дію ввізного мита на товари з РФ
У середу, 21 грудня, на засіданні уряду було ухвалене рішення про продовження дії ставок ввізного мита до імпорту товарів, країною походження яких є Російська Федерація. Ставки ввізного мита діятимуть до 31 грудня 2017 року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

«Таке рішення було ухвалено у відповідь на введення Російською Федерацією відповідних торговельних заборон та обмежень стосовно України. З 1 січня 2016 року діє перелік української продукції, при ввезенні якої в односторонньому порядку стягуються мита у розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС. Також слід зазначити, що Російська Федерація призупинила дію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД стосовно України», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що рішення про продовження дії ставок ввізних мит на російські товари є частиною комплексної протидії економічні агресії РФ проти України.

«Крім того, Україна продовжує вимагати скасування неправомірних обмежувальних заходів в рамках Світової організації торгівлі», - додали в МЕРТ.

Як повідомлялося раніше, 30 грудня 2015 року уряд схвалив дві постанови про контрдії на незаконні дії Російської Федерації. Перша постанова - про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять із РФ. І друга постанова - про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять із РФ. Таким чином, Україна запровадила санкції у відповідь на зупинення Росією угоди про зону вільної торгівлі СНД.

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