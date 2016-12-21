Україна продовжила дію ввізного мита на товари з РФ

Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.«Таке рішення було ухвалено у відповідь на введення Російською Федерацією відповідних торговельних заборон та обмежень стосовно України. З 1 січня 2016 року діє перелік української продукції, при ввезенні якої в односторонньому порядку стягуються мита у розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС. Також слід зазначити, що Російська Федерація призупинила дію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД стосовно України», - йдеться у повідомленні.Також повідомляється, що рішення про продовження дії ставок ввізних мит на російські товари є частиною комплексної протидії економічні агресії РФ проти України.«Крім того, Україна продовжує вимагати скасування неправомірних обмежувальних заходів в рамках Світової організації торгівлі», - додали в МЕРТ.Як повідомлялося раніше, 30 грудня 2015 року уряд схвалив дві постанови про контрдії на незаконні дії Російської Федерації. Перша постанова - про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять із РФ. І друга постанова - про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять із РФ. Таким чином, Україна запровадила санкції у відповідь на зупинення Росією угоди про зону вільної торгівлі СНД.