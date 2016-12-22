Кібервійна. Російські хакери понад рік відстежували українську артилерію

Про це йдеться уамериканської компанії з кібербезпеки CrowdStrike.За цими даними, програма встановлювала зв’язок і географічні дані через зараження пристроїв. Це відбувалося з кінця 2014 до 2016 року, твердять фахівці.Ця програма є однією з версій програм, які були використані для зламу листування Національного комітету Демократичної партії, стверджує один із засновників компанії CrowdStrike Дмитро Альперович.У звіті стверджується, що хакерська група Fancy Bear є відповідальною за кібератаку на американських демократів. Компанія CrowdStrike також твердить, що має докази зв’язку хакерів із Fancy Bear із російською державою, що Росія заперечує.