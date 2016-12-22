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Кібервійна. Російські хакери понад рік відстежували українську артилерію

Війна з Росією (АТО) 84 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 22.12.2016 13:27 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Російські хакери понад рік відстежували українську артилерію
Кібервійна. Російські хакери понад рік відстежували українську артилерію
Російська хакерська група, відома як Fancy Bear, імовірно використовувала шкідливі програми на пристроях з операційною системою Android, щоб відстежувати і цілити в українські артилерійські підрозділи.

Про це йдеться у звіті американської компанії з кібербезпеки CrowdStrike.

За цими даними, програма встановлювала зв’язок і географічні дані через зараження пристроїв. Це відбувалося з кінця 2014 до 2016 року, твердять фахівці.

Ця програма є однією з версій програм, які були використані для зламу листування Національного комітету Демократичної партії, стверджує один із засновників компанії CrowdStrike Дмитро Альперович.

У звіті стверджується, що хакерська група Fancy Bear є відповідальною за кібератаку на американських демократів. Компанія CrowdStrike також твердить, що має докази зв’язку хакерів із Fancy Bear із російською державою, що Росія заперечує.

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