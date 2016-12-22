Ситуация на фронті: «гаряче» на Донецькому напрямку

Про це повідомляє прес-центр АТО.З артилерії калібру 122 міліметри окупанти обстрілювали наші позиції в районі Луганського. Зі 120-міліметрових мінометів - Луганське. З 82 міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – Авдіївку, Новгородське, Верхньоторецьке і знову ж Луганське.Близько 08.30 російсько-окупаційні війська розпочали артилерійський та мінометний обстріл позицій наших військ на Світлодарській дузі і під його прикриттям здійснили спробу атаки. Вогнем у відповідь вони були зупинені та відійшли. Утім, уже о 10.00 бойовики відновили обстріл зі 122-міліметрових артилерійських систем і 120-міліметрових мінометів і знову спробували атакувати наші позиції. Після відкриття вогню у відповідь противник відступив і повторних спроб атак не здійснював.Крім того, протягом дня противник двічі обстріляв н.п. Миронівка з великокаліберної 152-мм артилерії.На Маріупольському напрямку зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів противник обстріляв Красногорівку, Старогнатівку,та Водяне.На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів та 82-міліметрових мінометів ворог вів вогонь по Кримському.Загалом станом на 18-ту годину зафіксовано 15 обстрілів.Минулої доби бойовики продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках.На Маріупольському – зі 122-міліметрової артилерії вели вогонь по Новогригорівці. З мінометів обстрілювали Красногорівку та Павлопіль. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Широкине й Мар’їнку. Поблизу Талаківки зафіксовано також вогонь з озброєння БМП.На Луганському напрямку з гранатометів російсько-окупаційні війська обстрілювали Золоте, Новоолександрівку, Новозванівку та Станицю Луганську. Поблизу Станиці Луганської також вів вогонь снайпер.На Донецькому напрямку окупанти зі 122-міліметрової артилерії, 120 і 82-міліметрових мінометів та стрілецької зброї неодноразово протягом дня вели вогонь по наших позиціях поблизу Луганського, Новгородського та Авдіївки.Загалом за добу відбулося 24 обстріли.