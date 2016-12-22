Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

23 грудня 2016, п`ятниця

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта у twitter Аратта ВКонтакті Аратта в YouTube
  Українські словники on-line Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Ситуация на фронті: «гаряче» на Донецькому напрямку

Війна з Росією (АТО) 77 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 22.12.2016 20:50 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуация на фронті: «гаряче» на Донецькому напрямку
Ситуация на фронті: «гаряче» на Донецькому напрямку
22 грудня російсько-окупаційні війська зосередили майже весь вогонь на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

З артилерії калібру 122 міліметри окупанти обстрілювали наші позиції в районі Луганського. Зі 120-міліметрових мінометів - Луганське. З 82 міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – Авдіївку, Новгородське, Верхньоторецьке і знову ж Луганське.

Близько 08.30 російсько-окупаційні війська розпочали артилерійський та мінометний обстріл позицій наших військ на Світлодарській дузі і під його прикриттям здійснили спробу атаки. Вогнем у відповідь вони були зупинені та відійшли. Утім, уже о 10.00 бойовики відновили обстріл зі 122-міліметрових артилерійських систем і 120-міліметрових мінометів і знову спробували атакувати наші позиції. Після відкриття вогню у відповідь противник відступив і повторних спроб атак не здійснював.

Крім того, протягом дня противник двічі обстріляв н.п. Миронівка з великокаліберної 152-мм артилерії.

На Маріупольському напрямку зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів противник обстріляв Красногорівку, Старогнатівку,та Водяне.

На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів та 82-міліметрових мінометів ворог вів вогонь по Кримському.

Загалом станом на 18-ту годину зафіксовано 15 обстрілів.

Минулої доби бойовики продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках.

На Маріупольському – зі 122-міліметрової артилерії вели вогонь по Новогригорівці. З мінометів обстрілювали Красногорівку та Павлопіль. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Широкине й Мар’їнку. Поблизу Талаківки зафіксовано також вогонь з озброєння БМП.

На Луганському напрямку з гранатометів російсько-окупаційні війська обстрілювали Золоте, Новоолександрівку, Новозванівку та Станицю Луганську. Поблизу Станиці Луганської також вів вогонь снайпер.

На Донецькому напрямку окупанти зі 122-міліметрової артилерії, 120 і 82-міліметрових мінометів та стрілецької зброї неодноразово протягом дня вели вогонь по наших позиціях поблизу Луганського, Новгородського та Авдіївки.

Загалом за добу відбулося 24 обстріли.



Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  ВКонтакте  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Війна з Росією (АТО)»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Російське духовенство завжди навчало паству свою не пізнавати і любити Бога, а тільки боятися чортів, яких воно ж і розплодило зі своїми попадями ”
Василь Ключевський

 
Подорожуйте Україною комфортно і без обмежень!
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже









 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2016.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.