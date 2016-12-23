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Ситуація на фронті: російські бойовики активізувалися на всіх напрямках

Війна з Росією (АТО) 118 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 23.12.2016 20:30 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (3)

Ситуація на фронті: російські бойовики активізувалися на всіх напрямках
Ситуація на фронті: російські бойовики активізувалися на всіх напрямках
Протягом сьогоднішнього дня російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Загалом з опівночі зафіксовано 30 обстрілів, з них 2 – по населенному пункту.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На Маріупольському зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів вони вели вогонь по Широкиному, Лебединському, Талаківці та Водяному. Новотроїцьке обстріляли з гранатометів, а Широкине – з озброєння БМП.

Поблизу Водяного бойовики атакували наші позиції, однак після відкриття вогню у відповідь відступили.
На Донецькому напрямку зі 152-міліметрової артилерії були обстріляні наші позиції в районі Красного пахаря. Вогонь 122-міліметрової артилерії, мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів зафіксовано в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. З мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем були обстріляні Авдіївка та Верхньоторецьке. Зі 152-міліметрової артилерії окупанти вкотре обстріляли Миронівку. Тричі бойовики намагалися атакувати наші позиції в районі Світлодарської дуги, та кожного разу змушені були, забираючи поранених, відступати.

На Луганському напрямку під вогонь 120-міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї потрапили Троїцьке та Новоолександрівка.

Минулої доби російсько-окупаційні війська зосередили вогонь здебільшого на Донецькому напрямку. З артилерії калібру 122-міліметри та 120-міліметрових мінометів обстрілювали наші позиції в районі Луганського. З 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – Авдіївку, Новгородське, Верхньоторецьке і знову ж Луганське.

Окупанти двічі намагалися атакувати наші позиції в районі Світлодарської дуги, і обидва рази були зупинені вогнем у відповідь. Крім того, протягом дня противник тричі обстріляв н.п. Миронівка зі 152-міліметрової артилерії.

На Маріупольському напрямку зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів противник обстріляв Красногорівку, Старогнатівку та Водяне.

На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів та 82-міліметрових мінометів ворог вів вогонь по Кримському. З гранатометів – по Попасній і Жовтому.

Загалом впродвж доби зафіксовано 22 обстріли, з яких три – по населеному пункту.



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