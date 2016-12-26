СММ ОБСЄ зафіксувала понад 300 тисяч порушень режиму тиші на Донбасі за рік

За минулий рік спостерігачі спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні нарахували понад 300 тисяч порушень режиму припинення вогню в зоні конфлікту на Донбасі. Про це в інтерв’ю DW повідомив заступник голови місії Александер Гуґ. Крім цього, в зоні безпеки вздовж лінії зіткнення були зафіксовані майже три тисячі одиниць озброєнь, які не повинні були би там знаходитися згідно з домовленостями про відведення зброї.Він відзначив, що обидві сторони протистояння не лише мають, але й використовують у зоні безпеки важке озброєння, яке працівники місії могли спостерігати "цього тижня, аж до сьогодні". "Зокрема, ми також бачили у районі між Світлодарськом та Дебальцевим, як застосовуються ракетні комплекси, міномети та артилерія постійно, щодня", - сказав Гуґ.За його словами, останніми тижнями кількість зафіксованих у цьому районі заборонених мінськими угодами озброєнь зросла "на 300 відсотків". Крім цього, "понад половину всіх порушень режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення було зафіксовано спостерігачами місії у цих районах", зазначив він. Гуґ також відзначив, що заборонене озброєння використовують обидві сторони протистояння, порушуючи таким чином мінські домовленості "як в тому, що стосується режиму тиші, так і в тому, що стосується відведення зброї".Окрім самого факту наявності важкого озброєння в зоні безпеки, причину порушень режиму тиші Гуґ вбачає також і в тому, що "позиції сторін розташовані надто близько, почасти на відстані кількох метрів одна від одної". "Це призводить до постійного зростання напруження, яке потім виливається у бойові дії", - сказав він.Водночас заступник голови СММ ОБСЄ привітав оголошену сторонами конфлікту на Донбасі готовність до припинення вогню перед різдвяними та новорічними святами. "Ми сподіваємося, що після оголошення готовності до припинення вогню на свята кількість порушень режиму припинення вогню під кінець року скоротиться, так щоб на початку року можна було з новою відправною точкою знайти більше рішень для завершення цього конфлікту", - зазначив Гуґ.При цьому він особливо наголосив на стражданнях цивільного населення Донбасу у зв’язку з бойовими діями, які тривають третю зиму поспіль. "Є населені пункти, які третю зиму поспіль залишаються без газу, багато хто має труднощі з перетином лінії зіткнення. І кожен мирний житель, якого ми бачимо по обидва боки протистояння, каже нам, що має лише одне бажання: аби цей конфлікт припинився", - сказав Гуґ.