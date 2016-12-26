Ситуация на фронті: «тиша» по-російські - 33 обстріли

Про це повідомляє прес-центр АТО.На Маріупольському напрямку вчора зі 122-міліметрової артилерії вони обстріляли Лебединське. З 82-міліметрових мінометів – Широкине, Талаківку та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Старогнатівку, Широкине і Павлопіль. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів, озброєння БМП і гранатометів бойовики обстріляли Луганське, Артемове, Новгородське та Верхньоторецьке. Зайцеве було обстріляно зі стрілецької зброї.На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Станиці Луганській та Новозванівці.Загалом за минулу добу зафіксовано 33 обстріли.