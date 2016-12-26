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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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Омбудсмени України і Росії зустрілися з фігурантами справи «26 лютого»

Імперія «Совок» Регіон: Автономна республіка Крим 35 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 26.12.2016 23:17 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Омбудсмени України і Росії зустрілися з фігурантами справи «26 лютого»
Омбудсмени України і Росії зустрілися з фігурантами справи «26 лютого»
Омбудсмени України і Росії Валерія Лутковська та Тетяна Москалькова провели зустріч у СІЗО №1 Сімферополя з фігурантами справи «26 лютого» Алі Асановим і Мустафою Дегерменджі.

«Після зустрічі з Ахтемом Чийгозом омбудсмени Москалькова і Лутковська також провели зустрічі зі ще двома політичними в’язнями у справі «26 лютого» Алі Асановим і Мустафою Дегерменджі», – написав Полозов написав на своїй сторінці в Facebook.

Адвокат сподівається, що «подальша взаємодія в сфері захисту прав людини на визнаній ООН окупованою територією Криму може позитивним чином позначитися на долі Ахтема Чийгоза, інших політв’язнів».

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська 26 грудня в СІЗО зустрілася з заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемом Чийгозом.

Раніше в офісі українського омбудсмена повідомили, що Росія дозволила уповноваженому Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковській відвідати трьох із 42 українських політв’язнів в анексованому Криму.

26 грудня адвокат Микола Полозов заявив, що суд в анексованому Криму несподівано переніс засідання у справі Чийгоза на наступний день. Захисник припустив, що це могло бути пов’язане з присутністю в Криму омбудсмена Валерії Лутковської, з «метою виключити спілкування Лутковської з Чийгозом у СІЗО і можливістю її відвідування суду».

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

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