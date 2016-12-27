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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Ситуация на фронті: 37 обстрілів за минулу добу

Війна з Росією (АТО) 58 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 27.12.2016 15:52 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуация на фронті: 37 обстрілів за минулу добу
Ситуация на фронті: 37 обстрілів за минулу добу
Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій. Загалом відбулося 37 обстрілів.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На Маріупольському напрямку по Широкиному тричі вогонь вели танки. Також зафіксовано обстріли зі 122-міліметрової артилерії та озброєння БМП. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Талаківці та Широкиному. З гранатометів і великокаліберних кулеметів - по Широкиному, Мар’їнці, Павлополю та Водяному. З метою збереження життя особового складу українські військові змушені були один раз відкрити вогонь у відповідь в районі Широкиного.

На Донецькому напрямку з мінометів бойовики вели вогонь по Луганському. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Авдіївці, Опитному, Південному, Зайцевому та Луганському.

На Луганському напрямку з гранатометів було обстріляно Станицю Луганську.

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