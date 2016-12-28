Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

29 грудня 2016, четвер

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта у twitter Аратта ВКонтакті Аратта в YouTube
  Українські словники on-line Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- Гоголь, зупиняючись у німецьких готелях, підписувався як “Гоголь-українець”. Гоголя не любили в Росії, бо героїчною і красивою показував він Україну, а нерозумною і дикою Московщину. “Киньмо Московщину… Для кого ми працюємо?… Поїдемо до Києва, адже він наш, не їхній”, – писав він у листі до другого українця – Михайла Максимовича, видатного нашого вченого-природознавця, історика, філософа, фольклориста.

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Знову Кремль запускає стару «газову зброю»?

Газоват 101 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 28.12.2016 18:37 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Знову Кремль запускає стару «газову зброю»?
Знову Кремль запускає стару «газову зброю»?
«Укртрансгаз» продовжує фіксувати невиконання російським «Газпромом» технічних умов договору на транзит газу територією України, а саме - недотримання тиску на російських прикордонних газовимірювальних станціях.

Про це заявив очільник прес-служби «Укртрансгазу» Максим Білявський в Facebook.

"Газпром продовжує порушувати контрактні тиски: на російській станції Суджа зафіксовано його різке зниження на 9% від норми. Незважаючи на це, Україна виконує транзитну заявку та забезпечує необхідні тиски на західному кордоні", - написав він

Як повідомлялося раніше, українські компанії періодично фіксують невиконання російським «Газпромом» технічних умов договору на транзит газу територією України, а саме - недотримання тиску на російських прикордонних газовимірювальних станціях.

Раніше в «Нафтогазі» заявили, що очікують проведення переговорів між Європейською комісією та "Газпромом", темою яких стане порушення російським монополістом мінімально допустимого тиску газу на вході в українську газотранспортну систему.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  ВКонтакте  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Газоват»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Рабом є лише той, кого НЕ печуть кайдани”
Павло ШТЕПА

 
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже









 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2016.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.