Знову Кремль запускає стару «газову зброю»?

Про це заявив очільник прес-служби «Укртрансгазу» Максим Білявський в Facebook."Газпром продовжує порушувати контрактні тиски: на російській станції Суджа зафіксовано його різке зниження на 9% від норми. Незважаючи на це, Україна виконує транзитну заявку та забезпечує необхідні тиски на західному кордоні", - написав вінЯк повідомлялося раніше, українські компанії періодично фіксують невиконання російським «Газпромом» технічних умов договору на транзит газу територією України, а саме - недотримання тиску на російських прикордонних газовимірювальних станціях.Раніше в «Нафтогазі» заявили, що очікують проведення переговорів між Європейською комісією та "Газпромом", темою яких стане порушення російським монополістом мінімально допустимого тиску газу на вході в українську газотранспортну систему.