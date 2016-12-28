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Чи знаєте Ви, що:
- Гоголь, зупиняючись у німецьких готелях, підписувався як “Гоголь-українець”. Гоголя не любили в Росії, бо героїчною і красивою показував він Україну, а нерозумною і дикою Московщину. “Киньмо Московщину… Для кого ми працюємо?… Поїдемо до Києва, адже він наш, не їхній”, – писав він у листі до другого українця – Михайла Максимовича, видатного нашого вченого-природознавця, історика, філософа, фольклориста.

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Уряд запровадив нову систему контролю якості ремонту і будівництва доріг

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Опубліковано - 28.12.2016 19:42 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Уряд запровадив нову систему контролю якості ремонту і будівництва доріг
Уряд запровадив нову систему контролю якості ремонту і будівництва доріг
Уряд на засіданні в середу зробив обов’язковим міжнародний контроль якості FIDIC ремонтно-будівельних робіт на українських автошляхах.

Про це написав міністр інфраструктури Володимир Омелян у фейсбуці.

Замовники дорожніх робіт (служби автомобільних доріг в областях, підпорядкованих Укравтодору) будуть зобов’язані залучати до таких робіт інженерів-консультантів, що мають сертифікат FIDIC.

До їхніх основних обов’язків входитиме контроль якості й обсягів виконаних робіт; вхідний і операційний контроль матеріалів, виробів і конструкцій, які використовуються під час дорожніх робіт; контроль за усуненням підрядником дефектів.

"Тому сам будую, сам контролюю і звітую - більше не пройде!" - зазначив Омелян.

Нагадаємо, в 2015 році уряд проводив у Київській області пілотний проект із незалежної оцінки якості ремонту доріг. Контролювали роботи фахівці австрійської iC consulenten.

Міжнародна федерація інженерів-консультантів (Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils, FIDIC) об’єднує понад 80 національних асоціацій, що представляють понад 4 тис. інженерів-консультантів будівельного профілю в 75 країнах світу.

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