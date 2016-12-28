Уряд запровадив нову систему контролю якості ремонту і будівництва доріг

Про це написав міністр інфраструктури Володимир Омелян у фейсбуці.Замовники дорожніх робіт (служби автомобільних доріг в областях, підпорядкованих Укравтодору) будуть зобов’язані залучати до таких робіт інженерів-консультантів, що мають сертифікат FIDIC.До їхніх основних обов’язків входитиме контроль якості й обсягів виконаних робіт; вхідний і операційний контроль матеріалів, виробів і конструкцій, які використовуються під час дорожніх робіт; контроль за усуненням підрядником дефектів."Тому сам будую, сам контролюю і звітую - більше не пройде!" - зазначив Омелян.Нагадаємо, в 2015 році уряд проводив у Київській області пілотний проект із незалежної оцінки якості ремонту доріг. Контролювали роботи фахівці австрійської iC consulenten.Міжнародна федерація інженерів-консультантів (Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils, FIDIC) об’єднує понад 80 національних асоціацій, що представляють понад 4 тис. інженерів-консультантів будівельного профілю в 75 країнах світу.