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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Ситуація на фронті: 22+44 обстріли позицій ЗСУ

Війна з Росією (АТО) 85 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 28.12.2016 22:55 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: 22+44 обстріли позицій ЗСУ
Ситуація на фронті: 22+44 обстріли позицій ЗСУ
Сьогодні, станом на 18 годину відбулося 22 обстріли.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстріляли Красногорівку, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Старогнатівку, Широкине, Новотроїцьке та Мар’їнку.

На Донецькому напрямку з мінометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших позиціях в районі Луганського, а зі стрілецької зброї – поблизу Зайцевого та Новоселівки Другої.

На Луганському напрямку з озброєння БМП окупанти обстрілювали Балку Кошарну. Зі стрілецької зброї - Кримське та Малинове.

Минулої доби окупанти не припиняли обстріли наших позицій на всіх напрямках.

На Маріупольському – зі 122-міліметрової артилерії обстріляно Широкине. Зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів – Водяне та Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї – Талаківка, Водяне, Мар’їнка, Павлопіль та Широкине. По Широкиному також вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку під вогонь 120-ти та 82-міліметрових мінометів потрапили Новгородське, Луганське та Авдіївка. З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Травневому, Луганському, Зайцевому, Невельському та Миронівському. Південне обстріляли із зенітних установок.

На Луганському напрямку з озброєння БТР, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по Новоолександрівці та Новозванівці.

Загалом протягом доби зафіксовано 44 обстріли.



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