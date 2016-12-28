Ситуація на фронті: 22+44 обстріли позицій ЗСУ

Про це повідомляє прес-центр АТО.На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстріляли Красногорівку, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Старогнатівку, Широкине, Новотроїцьке та Мар’їнку.На Донецькому напрямку з мінометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших позиціях в районі Луганського, а зі стрілецької зброї – поблизу Зайцевого та Новоселівки Другої.На Луганському напрямку з озброєння БМП окупанти обстрілювали Балку Кошарну. Зі стрілецької зброї - Кримське та Малинове.Минулої доби окупанти не припиняли обстріли наших позицій на всіх напрямках.На Маріупольському – зі 122-міліметрової артилерії обстріляно Широкине. Зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів – Водяне та Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї – Талаківка, Водяне, Мар’їнка, Павлопіль та Широкине. По Широкиному також вогонь вів снайпер.На Донецькому напрямку під вогонь 120-ти та 82-міліметрових мінометів потрапили Новгородське, Луганське та Авдіївка. З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Травневому, Луганському, Зайцевому, Невельському та Миронівському. Південне обстріляли із зенітних установок.На Луганському напрямку з озброєння БТР, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по Новоолександрівці та Новозванівці.Загалом протягом доби зафіксовано 44 обстріли.