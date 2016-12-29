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Чи знаєте Ви, що:
- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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РНБО визначила перелік нових санкцій проти агресора

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Опубліковано - 29.12.2016 19:44 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

РНБО визначила перелік нових санкцій проти агресора
РНБО визначила перелік нових санкцій проти агресора
Через триваючу гібридну агресію РФ проти України Рада національної безпеки і оборони України запровадила додаткові санкції проти фізичних і юридичних осіб держави-агресора.

29 грудня відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому були розглянуті питання запровадження обмежувальних економічних та інших заходів (санкцій), забезпечення кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури, ухвалення Доктрини інформаційної безпеки, Державної програми розвитку ЗСУ на період до 2020 року, а також змін до військово-адміністративного поділу території України. Про це повідомила прес-служба РНБО.

Через триваючу гібридну агресію РФ проти України Рада національної безпеки і оборони України запровадила додаткові санкції проти фізичних і юридичних осіб держави-агресора. Зокрема, застосовано санкції проти осіб, незаконно обраних до Державної думи Росії за результатами так званих виборів, проведених окупаційною владою на території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя, членів так званих виборчих комісій, українських підприємств у Криму, що були незаконно перереєстровані за російським законодавством. Також санкції запроваджено щодо посадових осіб російських правоохоронних органів і судів, причетних до незаконного утримання українських громадян у Росії.

Рада національної безпеки і оборони України також застосувала санкції до колишніх керівників України, які оголошені в розшук і переховуються за кордоном та причетні до фінансування терористичної діяльності і гібридної агресії Росії проти України.

Крім того, запроваджено санкції проти підконтрольних Росії юридичних осіб, причетних до ведення Росією гібридної війни проти України в інформаційній сфері та кіберпросторі. Для забезпечення прозорості і синхронізації дії всі санкції, застосовані до фізичних і юридичних осіб, продовжено на 1 рік.

Кібератаки проти інформаційних систем державних органів і об’єктів критичної інфраструктури України, координовані РФ, зумовили необхідність вжиття невідкладних заходів з якісного посилення системи кіберзахисту і кібербезпеки. Йдеться, зокрема, про удосконалення законодавства, забезпечення стандартизації і уніфікації програмно-апаратних рішень для потреб держави, розвиток захищеної Національної телекомунікаційної мережі, захист державних інформаційних ресурсів і зміцнення спроможностей органів сектору безпеки і оборони в кіберпросторі.

Протидія гібридній агресії вимагає надійного захисту критичної інфраструктури, насамперед, від терористичних і диверсійних посягань. Для цього Рада національної безпеки і оборони України на виконання Стратегії національної безпеки України доручила Кабінету Міністрів разом зі Службою Безпеки України вжити невідкладних заходів з удосконалення відповідної системи, передбачивши її належне законодавче, організаційне і ресурсне забезпечення.

Рада національної безпеки і оборони України також схвалила проект Доктрини інформаційної безпеки України, розроблений Міністерством інформаційної політики України разом з Комітетом Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики. Цей документ передбачає впровадження ефективних заходів з протидії російській пропаганді на основі неухильного дотримання цінностей свободи слова, прав журналістів та розвитку українських медіа.

Також Рада національної безпеки і оборони України підтримала розроблений Міністерством оборони України проект Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року та зміни до військово-адміністративного поділу території України.

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