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Кібервійна. Президент Порошенко оприлюднив масштаби атак

Війна з Росією (АТО) 75 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 29.12.2016 20:45 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Президент Порошенко оприлюднив масштаби атак
Кібервійна. Президент Порошенко оприлюднив масштаби атак
Президент наголосив, що розслідування низки інцидентів вказує на причетність до них напряму чи опосередковано спецслужб Росії, яка розв’язала кібервійну проти нашої держави.

Про це повідомила прес-служба Президента України.

"Загалом впродовж останніх двох місяців на об’єктах п’яти відомств та тридцяти одного державного інформаційного ресурсу виявлено близько шести з половиною тисяч спланованих кібератак», - сказав Петро Порошенко під час засідання Ради Національної безпеки і оборони, яка розглядала основні засади інформаційної безпеки, в першу чергу загрози кібербезпеці та протидію їм, а також невідкладні заходи із захисту критичної інфраструктури України.

Президент нагадав, що внаслідок кібератаки 6 грудня було виведено з ладу мережу Державної казначейської служби та Міністерства фінансів, що призвело до порушення казначейського обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, трапилася надзвичайна подія в системі, де зазвичай здійснюється близько ста п’ятдесяти тисяч електронних транзакцій за добу.

«Питання кібербезпеки стоїть в якості основних викликів на сьогоднішній день і під час самітів НАТО, і під час проведення наших комісії. Створено спеціальний трастовий фонд. Тому винесення сьогодні на засідання РНБОУ питання кібербезпеки є абсолютно актуальним», - сказав Президент на початку засідання РНБОУ. При цьому він зазначив, що ці загрози стосуються не лише міністерств та навів приклад втручання в роботу сайту «Укрзалізниці».

Президент наголосив, що розслідування низки інцидентів вказує на причетність до них напряму чи опосередковано спецслужб Росії, яка розв’язала кібервійну проти нашої держави. Він також відзначив, що подібні агресивні дії в кіберпросторі Росія веде і проти інших країн, зокрема з такою ж проблемою зіткнулися Сполучені Штати, а Голова німецької розвідки заявляє про плани російських хакерів вплинути на результати виборів в Німеччині, Шведські спецслужби публічно визнали Росію головним джерелом кібератак на цю скандинавську країну.

«Ми маємо справу з глобальним безпековим викликом, який Росія кидає всій євроатлантичній спільноті», - сказав Президент.

Глава держави також нагадав, що наприкінці 2015 – початку 2016 року здійснено кібератаки на об’єкти енергетичної галузі, атомних електростанцій, аеропорту «Бориспіль».

Президент нагадав про затримання групи озброєних осіб у районі Запорізької АЕС, здійснення диверсійних актів на наземному магістральному газопроводі високого тиску «Богородчани – Долина» в Івано-Франківській області та «Уренгой - Помари - Ужгород» у Полтавській області.

Крім того, мали місце цілеспрямовані дії терористичних угрупувань щодо порушення функціонування та знищення об’єктів промисловості, транспортної інфраструктури, об’єктів електро-, газо- та водопостачання, в першу чергу це було сконцентровано в Донецькій та Луганській областях.

«На сьогодні цілком ймовірними залишаються терористичні акти та диверсії на об’єктах критичної інфраструктури. Добре, що ми збудували професійну СБУ, і Служба вміє попереджати ці загрози. Але нам потрібна міжвідомча координація», - наголосив Петро Порошенко, додавши, що важливо обмінюватися досвідом з країнами-партнерами.

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