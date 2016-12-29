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- гетьман Петро Дорошенко останні двадцять років свого довгого й бурхливого життя прожив у почесному засланні в Росії. Був Вятським воєводою. Отримав від російського царя в маленькому містечку Яропольче (Волоколамський повіт поблизу Москви) помістя - 1000 дворів і пенсію в 1000 карбованців. Там же він і помер 9 листопада 1698 року, де і був похований. Був тричі одружений, мав двох дочок і трьох синів. Його правнучкою, по лінії останнього шлюбу з Агафією Єропкиною, була .... дружина Олександра Пушкіна – Наталя Гончарова...

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Новини

Обмін полоненими. В ОРДЛО обіцяють звільнити підлітків-“диверсантів”

Війна з Росією (АТО) 59 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 29.12.2016 22:24 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Обмін полоненими. В ОРДЛО обіцяють звільнити підлітків-“диверсантів”
Обмін полоненими. В ОРДЛО обіцяють звільнити підлітків-“диверсантів”
Представники окремих районів Донецької області пообіцяли до Нового року звільнити українських підлітків, затриманих за нібито “диверсії і тероризм”.

Про це написала у Facebook перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

Вона написала, що Київ в односторонньому порядку в четвер передав представникам ОРДО 15 осіб, серед яких шестеро жінок, люди з хворобами та люди похилого віку.

"Це акт доброї волі напередодні Різдва і новорічних свят, і ми розраховуємо на милосердя і гуманізм того боку", - зазначила вона.

Геращенко повідомила, що під час передачі були присутні мами і дружини українських заручників, священики, які звернулися до представників РФ і ОРДЛО з проханням звільнити хлопців.

"Представники ОРДО пообіцяли, що до Нового року будуть випущені підлітки, яких утримують ... за" диверсії і тероризм ". Але ми очікуємо звільнення хлопців і апелюємо до Москви і Кремля проявити гуманізм, відпустити заручників, що їх утримують в ОРДЛО і в Москві", - написала Геращенко.

Як повідомлялося раніше, 12 вересня 2016 року низка російських ЗМІ з посиланням на сайт так званого "міністерства держбезпеки ДНР" повідомили про затримання в Донецькій області сімох підлітків за підозрою в зв’язку з українськими спецслужбами і здійсненні диверсій в "ДНР". Найстаршому з них 18 років, а наймолодшому - 15. Згодом стало відомо, що їх утримують в окупованому Донецьку.

Тим часом українська сторона в односторонньому порядку передала "владі" так званої "Донецької народної республіки" 15 осіб. Про це повідомив російський "Інтерфакс".

Як зазначається, передача відбувається між містами Горлівка і Майорськ у нейтральній зоні.

"Тільки що відбулася передача 15 осіб, які перебували під кримінальним переслідуванням в Україні", - повідомили агентству "Інтерфакс" в прес-центрі СБУ.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко указом від 20 грудня помилував дев’ятьох засуджених.

Раніше повідомлялося, що Україна передає 15 осіб зі списку на звільнення, наданого представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в якості доброї волі, щоб розблокувати процес обміну. Натомість 58 заручників, яких утримують бойовики на тимчасово окупованій території, повернуться додому.

18 грудня із полону бойовиків звільнили "кіборга" Донецького аеропорту Тараса Колодія. 27 грудня "ДНР" передала українській стороні двох "полонених" жінок - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак.

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