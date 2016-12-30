Видворення дипломатів зі США не є остаточною відповіддю Росії через кібератаки

«Ці дії не є всією нашою відповіддю на агресивну діяльність Росії. Ми будемо і надалі вдаватися до різних заходів в той час і втому місці, коли вирішимо, і деякі з них (заходів – ред.) не будуть оприлюднені», – сказав Обама.За його словами, США та союзники мають працювати разом,«щоб протистояти зусиллям Росії підірвати усталені міжнародні норми поведінки, а також перешкодити демократичному врядуванню».Обама також пообіцяв, що найближчими днями його адміністрація надасть звіт Конгресу щодо втручання Росії у виборчий процес в США, а також «шкідливу кібердіяльність» на попередніх виборах.29 грудня США, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва. У Білому домі заявили, що дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді, які, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті.У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.Крім того, телекомпанія CNN повідомила, що російська влада наказала закрити англо-американську школу у Москві і будинок відпочинку в передмісті російської столиці у відповідь на нові санкції США. Офіційні особи в Росії цю інформацію поки не коментували.