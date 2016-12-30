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Видворення дипломатів зі США не є остаточною відповіддю Росії через кібератаки

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Опубліковано - 30.12.2016 13:42 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Видворення дипломатів зі США не є остаточною відповіддю Росії через кібератаки
Видворення дипломатів зі США не є остаточною відповіддю Росії через кібератаки
Президент США Барак Обама заявив, що видворення російських дипломатів це не єдина відповідь на дії Росії під час виборів у США, йдеться в заяві на сайті Білого дому.

«Ці дії не є всією нашою відповіддю на агресивну діяльність Росії. Ми будемо і надалі вдаватися до різних заходів в той час і втому місці, коли вирішимо, і деякі з них (заходів – ред.) не будуть оприлюднені», – сказав Обама.

За його словами, США та союзники мають працювати разом,«щоб протистояти зусиллям Росії підірвати усталені міжнародні норми поведінки, а також перешкодити демократичному врядуванню».

Обама також пообіцяв, що найближчими днями його адміністрація надасть звіт Конгресу щодо втручання Росії у виборчий процес в США, а також «шкідливу кібердіяльність» на попередніх виборах.

29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва. У Білому домі заявили, що дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді, які, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті.

У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.

Крім того, телекомпанія CNN повідомила, що російська влада наказала закрити англо-американську школу у Москві і будинок відпочинку в передмісті російської столиці у відповідь на нові санкції США. Офіційні особи в Росії цю інформацію поки не коментували.

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