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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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Лавров попросив Путіна вислати 35 американських дипломатів

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Опубліковано - 30.12.2016 14:16 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Лавров попросив Путіна вислати 35 американських дипломатів
Лавров попросив Путіна вислати 35 американських дипломатів
Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров закликав вислати з країни 35 американських дипломатів у відповідь на такий крок США.

Пан Лавров заявив, що звернувся з таким запитом до президента РФ Владіміра Путіна.

Він запропонував вислати 31 співробітника посольства США у Москві та чотирьох працівників генконсульства у Санкт-Петербурзі.

Сєргєй Лавров хоче також заборонити американським дипломатам користуватись дачею у Срібному бору та складом на вулиці Дорожній.

Речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що, на думку Кремля, адміністрація президента Барака Обами своїми діями прагне підірвати позиції обраного президента Дональда Трампа на міжнародній арені.

Зуб за зуб

У четвер президент США Барак Обама повідомив, що Сполучені Штати висилають 35 російських дипломатів з посольства у Вашингтоні і консульства в Сан-Франциско.

Також Штати оголосили про запровадження нових санкцій проти Росії через втручання Росії у вибори в США.

Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв обговорити з розвідкою озвучені на адресу Росії звинувачення і можливість нових санкцій.

"В інтересах нашої країни та її великого народу я зустрінуся з лідерами розвідувального агентства наступного тижня, щоб отримати свіжу інформацію про цю ситуацію", - йдеться у заяві пана Трампа.

Він додав, що США потрібно рухатися далі й "зайнятися більш важливими справами".

Влада Росії заперечує звинувачення у втручанні у вибори в США.

Крок Обами

Президент США Барак Обама заявив, що видворення російських дипломатів - не єдина відповідь на дії Росії під час виборів у Сполучених Штатах.

"Ці дії - не вся наша відповідь на російську агресивну активність. Ми будемо вдаватися до різних заходів - там і тоді, коли це вирішимо - і про деякі з них повідомлятися не буде", - йдеться у заяві Барака Обами, опублікованій на сайті Білого дому.

Він додав, що Штати разом з союзниками мають діяти спільно, щоб "протистояти зусиллям Росії, направленим на підрив усталених міжнародних норм поведінки, а також втручання у демократичне врядування".

Барак Обама пообіцяв незабаром оприлюднити в Конгресі доповідь про те, як Росія, ймовірно, втручалася у виборчий процес у США, й при цьому не лише на останніх президентських виборах.

Білий дім звинувачує Кремль у тому, що він намагався вплинути на перебіг виборчої кампанії у Сполучених Штатах, зокрема й через дії хакерів.

Американський президент відзначив, що крадіжки та оприлюднення інформації "могли бути спрямовані лише на найвищому урядовому рівні Росії".

У Вашингтоні також заявили про тиск на американських дипломатів, які працюють у Росії.

Окрім того, що США висилають 35 російських дипломатів з посольства у Вашингтоні і консульства в Сан-Франциско, Вашингтон вирішив закрити дві дипломатичні місії РФ у Меріленді і Нью-Йорку. Які, на думку американської влади, використовувалися в розвідувальних цілях.

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