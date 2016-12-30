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- під час англо-бурської війни (Південна Африка) в 1899-1902 роках, командир одного з загонів бурів українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Ю.Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 році Ю.Будяк працює в уряді Української Народної Республіки. В 1943 році Юрій Будяк помирає в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали .... Уїнстон Черчілль....

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Ситуация на фронті: 45 обстрілів за минулу добу

Війна з Росією (АТО) 33 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 30.12.2016 15:54 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуация на фронті: 45 обстрілів за минулу добу
Ситуация на фронті: 45 обстрілів за минулу добу
За минулу добу відбулося 45 обстрілів позицій ЗСУ.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстріляли Красногорівку та Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї - Широкине, Старогнатівку, Талаківку, Павлопіль, Гнутове та Водяне.

На Донецькому напрямку з гранатометів та мінометів були обстріляні позиції в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого, Верхньоторецького, Авдіївки та Крутої Балки.

На Луганському напрямку з мінометів противник вів вогонь по Малиновому. З гранатометів - по Балці Крутенькій, Новозванівці, Станиці Луганській.

На всіх трьох напрямках активізувалися снайпери. Вони вели вогонь поблизу Гнутового, Водяного, Талаківки, Новозванівки та Авдіївки.

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