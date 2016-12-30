Путін заявив, що не висилатиме американських дипломатів
Президент Росії Владімір Путін у п’ятницю, 30 грудня, заявив, що Росія не висилатиме американських дипломатів у відповідь на санкції США, як це запропонував зробити міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров. Путін заявив, що Росія не опускатиметься до рівня "кухонної дипломатії". "Нові недружні кроки чинної адміністрації США розцінюємо як провокаційні, спрямовані на подальший підрив російсько-американських відносин", - цитує Путіна інформагенція "Інтерфакс".
Як повідомлялося, глава МЗС Росії Лавров
Окрім того, Лавров запропонував заборонити американським дипломатам користуватися дачею у Підмосков’ї та складом, оскільки в США російським дипломатам також заборонили користуватися двома дачами.