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Чи знаєте Ви, що:
- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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Путін заявив, що не висилатиме американських дипломатів

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Опубліковано - 30.12.2016 19:20 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Путін заявив, що не висилатиме американських дипломатів
Путін заявив, що не висилатиме американських дипломатів
Президент Росії Владімір Путін назвав дії адміністрації президента США Барака Обами провокативними, але наголосив, що Росія не опускатиметься до рівня “кухонної дипломатії”.

Президент Росії Владімір Путін у п’ятницю, 30 грудня, заявив, що Росія не висилатиме американських дипломатів у відповідь на санкції США, як це запропонував зробити міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров. Путін заявив, що Росія не опускатиметься до рівня "кухонної дипломатії". "Нові недружні кроки чинної адміністрації США розцінюємо як провокаційні, спрямовані на подальший підрив російсько-американських відносин", - цитує Путіна інформагенція "Інтерфакс".

Як повідомлялося, глава МЗС Росії Лавров запропонував Путіну вислати 35 американських дипломатів у відповідь на нові санкції Вашингтона, запроваджені через хакерські атаки з РФ.

Окрім того, Лавров запропонував заборонити американським дипломатам користуватися дачею у Підмосков’ї та складом, оскільки в США російським дипломатам також заборонили користуватися двома дачами.

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