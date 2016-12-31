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Культура еліти “русского мира”

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Опубліковано - 31.12.2016 15:37 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Культура еліти “русского мира”
Культура еліти “русского мира”
Лавров вже кілька разів дозволяв собі нецензурні вислови під час зустрічі з закордонними гостями.

Виступаючи в ефірі одного з російських телеканалів, прес-секретар президента Росії Дмітрій Пєсков продемонстрував єдність владної команди політиків, використавши нецензурні вирази для оцінки нецензурних висловів головного дипломата країни Сєргєя Лаврова, повідомляє "Новое время".

Ведучий запитав Пєскова: "Як би ви переклали на свою мову знамениту фразу Лаврова "Дебіли, б**ь?", на що Пєсков відповів: "Звичайно, я б сказав "Козли, на**!".

Зауважимо, у грудні глава МЗС РФ Сєргєй Лавров на полях міністерського засідання ОБСЄ звертається англійською до оператора, що з’явився з ним поряд, згідно з наявною інформацією, агентства Reuters із питанням: "Чого тобі треба?" (What do you want?), після чого, роздратований відсутністю бажаної реакції, вже російською, називає того "дебілом".

Як повідомлялося раніше, це не перший випадок такої поведінки російського міністра. Так, 11 серпня 2015 року Лавров під час підсумкової прес-конференції після переговорів із міністром закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейром дозволив собі грубий вислів із нецензурним словом на адресу присутніх – "Д*біли, бл*".

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

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