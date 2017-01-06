Кібервійна. Розвідка США назвала безпрецедентним і агресивним кібервтручання Росії у вибори

Директор національної розвідки США Джеймз Клаппер

Як сказав директор національної розвідки США Джеймз Клаппер на слуханні в комітеті у справах силових структур Сенату, «не думаю, що ми будь-коли мали справу з більш агресивним і прямим зусиллям із метою втрутитися в наші виборчі процеси, ніж цього разу».За його словами, кібернапади були лише одним із аспектів втручання Росії в американський виборчий процес – серед багатьох інших були класична пропаганда, дезінформація чи фальшиві новини.Слухання було присвячене кіберзагрозам для США, головно з боку Росії, в першу чергу під час кампанії до виборів президента США минулого року. Це був перший із низки запланованих конгресових заходів, що мають на меті з’ясувати обсяги, наміри й цілі керованого владою Росії втручання в комп’ютерні системи й електронне листування політичних організацій у США, про тверді докази якого заявляють американські спецслужби.Як мовиться в оприлюдненій на слуханні спільній доповіді низки американських спецслужб, Росія становить значну кіберзагрозу для військової, дипломатичної, торговельної і життєво важливої інфраструктури США, і Кремль став на значно агресивнішу позицію у своїх кібернападах, взявши за ціль урядові організації, недержавні аналітичні установи, політичні організації і бізнес-корпорації.При цьому, мовиться в доповіді, тільки найвищі представники керівництва Росії могли дати дозвіл на кібернапади, які, на переконання Вашингтона, мали на меті втручання в американський виборчий процес, – на недавнє викрадення даних, що стосувалися виборів, і на їхнє оприлюднення.Голова комітету, республіканець Джон МакКейн заявив на слуханні, що президент Росії Владімір Путін відчув заохочення здійснити кібернапади з метою втрутитися в американські вибори, бо Вашингтон не влаштував для Москви високої ціни за її агресивну зовнішню політику. «Нас не має дивувати, що Владімір Путін міг подумати, що він може влаштовувати дедалі серйозніші кібернапади на нашу державу, коли він заплатив таку малу ціну за вторгнення до України, за анексію Криму, за підрив демократичних інституцій по всій Європі і, звичайно, за допомогу Башарові аль-Асаду винищувати цивільних людей у Сирії протягом більш ніж року безкарно… Роками кібернапади на нашу державу зустрічалися нерішучістю і бездіяльністю. Наша держава не має політики, а отже, і стратегії кіберстримування. Ця подоба слабкості провокувала наших супротивників, які нападали на нас знову і знову, і все серйозніше й серйозніше. Якщо ми не продемонструємо, що ціна нападів на США перевищує жадані переваги, ці кібернапади тільки наростатимуть», – наголосив МакКейн.Обраний президент США Дональд Трамп, відомий своєю проросійською позицією, і представники його команди продовжують ставити під сумнів дані американської розвідки, що до кібервтручання у президентські вибори у США причетна Росія.Спецслужби США підготували ще одну доповідь із доказами втручання Росії, з матеріалами якої в четвер знайомлять президента Барака Обаму, а у п’ятницю мають познайомити і Дональда Трампа. Несекретну, скорочену версію цієї доповіді мають опублікувати наступного тижня.У вівторок директор Центрального розвідувального управління США Джон Бреннан заявляв, що всі, хто сумнівається в участі Росії в кібервтручанні у вибори у США, має побачити цю доповідь, перш ніж робити свої висновки.Минулого року всі 17 спецслужб США підтвердили, що вважають доведеним втручання в передвиборчу кампанію на шкоду кандидатові від Демократичної партії Гілларі Клінтон хакерів, пов’язаних із владою Росії, які викрали електронне листування апаратників партії, і його потім було оприлюднено. 9 грудня видання The Washington Post повідомило, що ЦРУ визначило: метою російських хакерів було не тільки загалом підірвати довіру в американську виборчу систему, а й конкретно допомогти Трампові перемогти. Того ж дня видання The New York Times написало, що розвідка США встановила: російські хакери дісталися й до комп’ютерів Республіканської партії, але не оприлюднили здобутої там потенційно шкідливої для республіканців інформації.29 грудня Федеральне бюро розслідувань і Міністерство внутрішньої безпеки США опублікували нову доповідь про кібератаки під час президентської кампанії, яка підтвердила причетність до них російських спецслужб. Після цього адміністрація чинного президента Барака Обами оголосила безпрецедентні санкції проти російських дипломатів у США. У Москві ж продовжують заперечувати будь-яке втручання Росії як держави у президентські вибори у США, на яких переміг висуванець Республіканської партії Дональд Трамп.