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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Росія скорочує війська в Сирії

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Опубліковано - 6.01.2017 12:48 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Росія скорочує війська в Сирії
Росія скорочує війська в Сирії
Росія починає скорочувати свою військову присутність у Сирії. Першими країну покинуть авіаносець “Адмирал Кузнецов”, крейсер “Пётр Великий” і кораблі, що їх супроводжують.

Про це заявив начальник Генштабу генерал Валєрій Герасімов.

"Відповідно до рішення верховного головнокомандувача ВС Росії Владіміра Путіна Міноборони приступає до скорочення угруповання Збройних сил в Сирії", - цитує його агенція "РИА Новости".

Він зазначив, що корабельна авіаносна група виконала свої завдання, зокрема, спільно з сирійськими силами була створена єдина система протиповітряної оборони.

За даними ООН, сторони конфлікту переважно дотримуються угоди з припинення вогню в Сирії.

Російські бомбардувальники завдавали потужних авіаударів по силах антиурядових повстанців.

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