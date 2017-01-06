Росія скорочує війська в Сирії
Про це заявив начальник Генштабу генерал Валєрій Герасімов.
"Відповідно до рішення верховного головнокомандувача ВС Росії Владіміра Путіна Міноборони приступає до скорочення угруповання Збройних сил в Сирії", - цитує його агенція "РИА Новости".
Він зазначив, що корабельна авіаносна група виконала свої завдання, зокрема, спільно з сирійськими силами була створена єдина система протиповітряної оборони.
За даними ООН, сторони конфлікту переважно дотримуються угоди з припинення вогню в Сирії.
Російські бомбардувальники завдавали потужних авіаударів по силах антиурядових повстанців.