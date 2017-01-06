Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

7 січня 2017, субота

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта у twitter Аратта ВКонтакті Аратта в YouTube
  Українські словники on-line Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Ситуация на фронті: 32 обстріли за минулу добу

Війна з Росією (АТО) 230 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 6.01.2017 15:03 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (3)

Ситуация на фронті: 32 обстріли за минулу добу
Ситуация на фронті: 32 обстріли за минулу добу
Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів та гранатометів різних систем вони вели вогонь по Новозванівці. З гранатометів – по Талаківці та Станиці Луганській, а по Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На Маріупольському напрямку – з мінометів окупанти вели вогонь по Мар’їнці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Гнутовому, Павлополю, Широкиному, Мар’їнці, Красногорівці, Водяному та Новотроїцькому. По Старогнатівці вогонь вела БМП противника.

На Донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії вели вогонь по наших позиціях в районі Троїцького, а з 82 міліметрових мінометів – по Авдіївці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Луганському та Авдіївці.

Загалом зафіксовано 32 обстріли.

Одного нашого військовослужбовця поранено.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  ВКонтакте  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (3) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Війна з Росією (АТО)»:
Loading...
  
Календар українця
  • 07 січня:
  • 1853 - Народився Микола Аркас, український історик і композитор
  • 1918 - У Києві почався Всеукраїнський Православний Церковний Собор

 
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Все, що йде поза рами нації, це або фарисейство людей, що ітернаціональними ідеалами хотіли би прикрити свої змагання до панування одної нації над другою, або хворобливий сентименталізм фантастів, що раді би широкими “вселюдськими” фразами прикрити своє духове відчуження від рідної нації...”
Іван Франко

 
Знайди свою ГАРМОНІЮ!
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже









 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.