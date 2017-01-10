Ситуація на фронті: російські бойовики вже стріляють з «Градів»
Про це повідомив прес-центр АТО.
На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Водяне, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар’їнку, Широкине, КрасногорівкуТалаківку, Чермалик, Павлопіль та Гнутове. По Широкиному вогонь вела БМП противника.
На Донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів обстрілювали Зайцеве, Авдіївку та Луганське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Авдіївці та Опитному. По Луганському вогонь вела БМП противника.
На Луганському напрямку – в районі Сизого бойовики застосували БМ-21 Град. З Мінометів неодноразово вели вогонь по Троїцькому, а з гранатометів по Станиці Луганській та Новозванівці. По Новозванівці окупанти вели вогонь і з протитанкових керованих ракетних комплексів. По Троїцькому вогонь вів снайпер.