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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Ситуація на фронті: російські бойовики вже стріляють з «Градів»

Війна з Росією (АТО) 63 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 10.01.2017 15:59 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: російські бойовики вже стріляють з «Градів»
Ситуація на фронті: російські бойовики вже стріляють з «Градів»
За минулу добу відбулося 46 обстрілів. П’ятеро наших військових поранено.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Водяне, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар’їнку, Широкине, КрасногорівкуТалаківку, Чермалик, Павлопіль та Гнутове. По Широкиному вогонь вела БМП противника.

На Донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів обстрілювали Зайцеве, Авдіївку та Луганське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Авдіївці та Опитному. По Луганському вогонь вела БМП противника.

На Луганському напрямку – в районі Сизого бойовики застосували БМ-21 Град. З Мінометів неодноразово вели вогонь по Троїцькому, а з гранатометів по Станиці Луганській та Новозванівці. По Новозванівці окупанти вели вогонь і з протитанкових керованих ракетних комплексів. По Троїцькому вогонь вів снайпер.

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