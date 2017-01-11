Гройсман хоче реформувати Службу зайнятості

Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів після доповіді міністра соціальної політики Андрія Реви."Зміна система зайнятості є дуже важливою сьогодні для нашої країни. Я думаю, що дуже швидко ми маємо завершити роботу над формуванням підходів – я думаю, що вже багато чого зроблено, – і перейти до практичних змін у цій сфері", – сказав Гройсман"І окремо хочу сказати про Службу зайнятості. Я не збираюся утримувати Службу зайнятості. Я не збираюся утримувати безробітних. Я збираюся дати людям нормальну роботу й нормальну заробітну плату", – заявив він."Зміна цієї філософії має бути на порядку денному тих, хто сьогодні опікується Службою зайнятості. Я просив би, щоб Ви (Рева – ред.) довели це до керівництва Служби зайнятості. Нє – розганю (розжену – ред.). І приведемо тих людей, хто зможе нормально ситуацію там налагодити", – сказав прем’єр.Він виступає за працевлаштування громадян, а не утримання безробітних."Мені ці байки статистичні не потрібні – я вже заслуховував їх не один раз. Я вважаю, що треба змінити модель фінансування: з моделі фінансування служби на модель підтримки створення робочих місць", – сказав Гройсман."Я думаю, що наші ідеї, які ми найближчим часом презентуємо, будуть достатньо ефективними. І тут важливо, щоб ми рухалися дуже швидко", – додав він.