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Гройсман хоче реформувати Службу зайнятості

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Опубліковано - 11.01.2017 14:21 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Гройсман хоче реформувати Службу зайнятості
Гройсман хоче реформувати Службу зайнятості
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступає за те, щоб держава переорієнтувалася з виплати допомоги безробітним на створення нових робочих місць.

Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів після доповіді міністра соціальної політики Андрія Реви.

"Зміна система зайнятості є дуже важливою сьогодні для нашої країни. Я думаю, що дуже швидко ми маємо завершити роботу над формуванням підходів – я думаю, що вже багато чого зроблено, – і перейти до практичних змін у цій сфері", – сказав Гройсман

"І окремо хочу сказати про Службу зайнятості. Я не збираюся утримувати Службу зайнятості. Я не збираюся утримувати безробітних. Я збираюся дати людям нормальну роботу й нормальну заробітну плату", – заявив він.

"Зміна цієї філософії має бути на порядку денному тих, хто сьогодні опікується Службою зайнятості. Я просив би, щоб Ви (Рева – ред.) довели це до керівництва Служби зайнятості. Нє – розганю (розжену – ред.). І приведемо тих людей, хто зможе нормально ситуацію там налагодити", – сказав прем’єр.

Він виступає за працевлаштування громадян, а не утримання безробітних.

"Мені ці байки статистичні не потрібні – я вже заслуховував їх не один раз. Я вважаю, що треба змінити модель фінансування: з моделі фінансування служби на модель підтримки створення робочих місць", – сказав Гройсман.

"Я думаю, що наші ідеї, які ми найближчим часом презентуємо, будуть достатньо ефективними. І тут важливо, щоб ми рухалися дуже швидко", – додав він.

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