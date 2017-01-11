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- в містечку Бердичів (Житомирська область) в костьолі Святої Варвари 14 березня 1850 року місцева красуня Евеліна Ганська була повінчана з Оноре де Бальзаком. В цьому ж містечку тривалий час жив Фредерік Шопен, окрім написання музики, він також керував роботами по реставрації тамтешнього органу...

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Статки 22 тисяч чиновників викликають підозри в антикорупційних органів

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Опубліковано - 11.01.2017 16:28 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник у програмі “Погляд” на “5 каналі” заявив, що наразі нараховано понад 22 тисяч чиновників, які можуть бути підслідні Антикорупційному бюро і відповідно САП.

"Міноборони зараз найщедріший фактично замовник у державі. І це пов’язано з тим, що у нас війна йде на території України. Але що ми там про щось домовилися, це не відповідає дійсності. У нас є провадження, але ж ви повинні враховувати, що у нас 150 детективів, зараз їх буде трошки більше – 250 максимально штат. Прокурорів там 50. У нас не тільки ж оборонний сектор. Тобто ми фактично займаємося, ми порахували, у нас понад 22 тисяч чиновників, які теоретично можуть бути підслідні Антикорупційному бюро і відповідно САП", – сказав Ситник.

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