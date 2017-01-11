Статки 22 тисяч чиновників викликають підозри в антикорупційних органів

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник

"Міноборони зараз найщедріший фактично замовник у державі. І це пов’язано з тим, що у нас війна йде на території України. Але що ми там про щось домовилися, це не відповідає дійсності. У нас є провадження, але ж ви повинні враховувати, що у нас 150 детективів, зараз їх буде трошки більше – 250 максимально штат. Прокурорів там 50. У нас не тільки ж оборонний сектор. Тобто ми фактично займаємося, ми порахували, у нас понад 22 тисяч чиновників, які теоретично можуть бути підслідні Антикорупційному бюро і відповідно САП", – сказав Ситник.