Ситуация на фронті: «гаряче» на всіх напрямках

Сьогодні поранено одного військового. Минулої доби серед наших військових двоє поранених, один травмований. Один військовий загинув.Про це повідомив прес-центр АТО.Сьогодні на Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Павлополю, Гнутовому, Новогригорівці, Широкиному, Талаківці, Мар’їнці. По Мар’їнці вогонь вів і БТР противника.На Луганському – зі 122 міліметрової артилерії – по Троїцькому. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів та гранатометів – по Новозванівці та Троїцькому. З озброєння БТР та великокаліберних кулеметів - по Кримському.На Донецькому напрямку – зі 120 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції в районі Троїцького. З гранатометів та стрілецької зброї – по Авдіївці та Зайцевому. По Опитному вогонь вів снайпер.Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках.На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Талаківці та Водяному. З гранатометів різних калібрів – по Мар’їнці, Водяному, Талаківці, Гнутовому та Широкиному. З стрілецької зброї – по Павлополю, Широкиному та Новотроїцькому. Також по Новотроїцькому вогонь вів снайпер, а по Широкиному БМП. В районі Тарамчука відбулося бойове зіткнення. Напад відбито.На Луганському напряку – по Новозванівці вели вогонь з мінометів та протитанкових ракетних комплексів. По Троїцькому – з гранатометів.На Донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів по наших позиціях в районі Верхньоторецького, Авдіївки, Крутої Балки, Опитного, Луганського та Зайцевого. По Опитному вогонь вела і БМП противника.