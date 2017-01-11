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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Ситуация на фронті: «гаряче» на всіх напрямках

Війна з Росією (АТО) 86 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 11.01.2017 22:26 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуация на фронті: «гаряче» на всіх напрямках
Ситуация на фронті: «гаряче» на всіх напрямках
Сьогодні відбулося 23 обстріли. За минулу добу - 49.

Сьогодні поранено одного військового. Минулої доби серед наших військових двоє поранених, один травмований. Один військовий загинув.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Сьогодні на Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Павлополю, Гнутовому, Новогригорівці, Широкиному, Талаківці, Мар’їнці. По Мар’їнці вогонь вів і БТР противника.

На Луганському – зі 122 міліметрової артилерії – по Троїцькому. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів та гранатометів – по Новозванівці та Троїцькому. З озброєння БТР та великокаліберних кулеметів - по Кримському.

На Донецькому напрямку – зі 120 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції в районі Троїцького. З гранатометів та стрілецької зброї – по Авдіївці та Зайцевому. По Опитному вогонь вів снайпер.

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках.

На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Талаківці та Водяному. З гранатометів різних калібрів – по Мар’їнці, Водяному, Талаківці, Гнутовому та Широкиному. З стрілецької зброї – по Павлополю, Широкиному та Новотроїцькому. Також по Новотроїцькому вогонь вів снайпер, а по Широкиному БМП. В районі Тарамчука відбулося бойове зіткнення. Напад відбито.

На Луганському напряку – по Новозванівці вели вогонь з мінометів та протитанкових ракетних комплексів. По Троїцькому – з гранатометів.

На Донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів по наших позиціях в районі Верхньоторецького, Авдіївки, Крутої Балки, Опитного, Луганського та Зайцевого. По Опитному вогонь вела і БМП противника.

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