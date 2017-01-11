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США мали рішучіше реагувати на анексію Криму – і військовою допомогою Україні

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Опубліковано - 11.01.2017 23:03 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (1)

Висуванець обраного президента США Дональда Трампа на посаду державного секретаря Рекс Тіллерсон
Висуванець обраного президента США Дональда Трампа на посаду державного секретаря Рекс Тіллерсон
Висуванець обраного президента США Дональда Трампа на посаду державного секретаря, донедавна керівник енергетичної компанії ExxonMobil Рекс Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати мали рішучіше реагувати на анексію Росією Криму, зокрема, наданням Україні негайної військової допомоги, щоб відвернути подальшу російську агресію в Україні.

На слуханні в комітеті з закордонних справ Сенату, що розглядає його затвердження, Тіллерсон заявив, що слабка відповідь адміністрації чинного президента Барака Обами на анексію Криму заохотила Кремль підтримати сепаратистів на сході України зброєю і військами.

На думку Тіллерсона, коли Обама наклав на Росію санкції через захоплення Криму, Вашингтон мав порадити Україні перемістити всі наявні військові сили до східного кордону і надати цим силам оборонні озброєння й забезпечити їх повітряною розвідкою США й НАТО й іншими матеріалами розвідки.

Керівництво Росії сприйняло реакцію адміністрації Обами на Крим як слабку, заявив Тіллерсон.

«Росія очікує саме такої відповіді… Якщо Росія вдасться до сили, …вона потребує пропорційної демонстрації сили, щоб дати Росії знати, що більшого захоплення території не буде», – сказав він.

Напередодні слухання його кандидатура викликала великі сумніви щодо його ставлення саме до Росії.

Рекс Тіллерсон, перебуваючи донедавна на чолі ExxonMobil, керував і розширенням діяльності цієї компанії в Росії, зокрема, за спільною угодою з російською державною компанією «Роснєфть» щодо розробки арктичних родовищ. Цю роботу довелося припинити, коли США наклали санкції щодо Росії після окупації нею українського Криму 2014 року, через що ExxonMobil втратила значні потенційні прибутки. Сам Тіллерсон, який відтак публічно ставив ці санкції під сумнів, 2012 отримав від президента Росії Владіміра Путіна державну нагороду – орден Дружби – за «великий внесок у розвиток і зміцнення співпраці» з Росією.

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