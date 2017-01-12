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У Кремлі побачили загрозу своїм інтересам в Європі

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Опубліковано - 12.01.2017 16:50 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (1)

У Кремлі побачили загрозу своїм інтересам в Європі
У Кремлі побачили загрозу своїм інтересам в Європі
Росія завила, що вбачає у 3000 військових, які прибувають до Польщі, загрозу безпеці своєї країни.

Прес-секретар президента Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков сказав BBC, що таке військове переміщення "загрожує нашим інтересам та нашій безпеці".

"Це третя країна, що нарощує свою військову присутність на наших кордонах в Європі", - сказав він.

Рішення доправити додаткові війська до Східної Європи ухвалив президент США Барак Обама після російської анексії Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі.

Так Вашингтон сподівається заспокоїти східноєвропейських партнерів по НАТО - країни Балтії та Польщу.

Це найбільша з часів Холодної війни відправка американської бронетехніки в Європу.

Більше 80 танків та сотні бронетранспортерів вже прибули до Німеччини, звідки їх відправляють до Східної Європи.

Ротацію сил будуть проводити кожні дев’ять місяців.

Планується, що всі війська прибудуть за день до інавгурації обраного президента Дональда Трампа.

Очікується, що у четвер кандидат Дональда Трампа на посаду міністра оборони США Джеймс Ніколас Мееттіс пояснить нове бачення стосунків США з Росією під час затвердження його кандидатури сенатом.

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