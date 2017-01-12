Ситуація на фронті: російські бойовики активізувалися

Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках, повідомив прес-центр АТО.На Маріупольському – обстріляли Павлопіль, Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку та Широкине з гранатометів та стрілецької зброї. БМП вела вогонь по Талаківці. По Широкиному – снайпер.На Луганському напрямку – з 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Золотому та Кримському. З гранатометів та стрілецької зброї – по Новозванівці та Новоолександрівці.На Донецькому напрямку, використовуючи міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю, обстрілювали наші позиції в районі Кам’янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки та Троїцького.Троє наших військових поранено.Минулої доби на Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Красногорівку та Мар’їнку. З гранатометів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Павлополю, Гнутовому, Гранітному, Водяному, Новогригорівці, Широкиному, Талаківці, Мар’їнці.На Луганському – зі 122 міліметрової артилерії – по Троїцькому. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів та гранатометів різних систем – по Новозванівці та Троїцькому. З озброєння БТР та великокаліберних кулеметів - по Кримському. По Станиці Луганській – зі стрілецької зброї.На Донецькому напрямку – зі 120 та 82 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки, Зайцевого, Новгородського, та Троїцького. З гранатометів та стрілецької зброї – стріляли по Авдіївці, Майорську, Північному, Новоселівці Другій, Залізному, Верхньоторецькому та Зайцевому. По Опитному вогонь вів снайпер, а по Авдіївці – БМП противника.Чотирьох наших військових поранено. Одного травмовано. Один військовий загинув.