У НБУ пояснили падіння курсу гривні

Про це йдеться у коментарі заступника глави Національного банку України Олега Чурія, переданому УНІАН.За його словами, у перші післясвяткові дні на міжбанківський ринок надходила для продажу валютна виручка, накопичена в період новорічних вихідних днів в Україні, які збігалися з робочими днями в США і Європі, але цей фактор був тимчасовим. Також повідомляється, що для підтримки курсу гривні НБУ проведе сьогодні аукціон з продажу валюти обсягом до 100 мільйонів доларів.Як повідомлялося раніше, 12 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,26/27,34 гривні/долар. Котирування гривні по відношенню до євро перебували на рівні 29,0237/29,1061 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4517/0,4531 гривні/рубль.За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,2516 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 456 угод на суму 223,50 мільйона доларів.