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Чи знаєте Ви, що:
- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Кібервійна. Трамп пообіцяв власний звіт щодо кібератак

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Опубліковано - 13.01.2017 15:50 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Трамп пообіцяв власний звіт щодо кібератак
Кібервійна. Трамп пообіцяв власний звіт щодо кібератак
Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв упродовж 90 днів оприлюднити власний ‎звіт щодо ймовірних російських кібератак під час виборів.‎

У своєму Twitter пан Трамп назвав інформацію про наявність компромату на нього у спецслужб Росії "цілковито вигаданими фактами".‎

‎"Мої люди зроблять повний звіт щодо кібератак протягом 90 днів!" - пообіцяв ‎він.‎

Напередодні Дональд Трамп заявив, що голова американської розвідки ‎Джеймс Клаппер подзвонив йому, щоб заперечити інформацію про ‎наявність компромату на обраного президента у спецслужб Росії.‎

Натомість у своїй публічній заяві Джеймс Клаппер, керівний національної ‎розвідки Сполучених Штатів, не заперечував категорично факт наявності ‎компроментуючої інформації на обраного президента. Він лише сказав, що ‎спецслужби США "наразі не робили жодних заяв щодо того, що наданій ‎інформації можна вірити".

Минулого тижня Дональд Трамп отримав звіт американської розвідки, де ‎містилися твердження, що російський президент Владімір Путін дав ‎команду організувати кампанію, яка мала би вплинути на результати виборів в ‎США.‎

Крім того, у вівторок сайт BuzzFeed опублікував досьє, що викликало ‎широкий резонанс. У ньому містяться бездоказові твердження від екс-агента ‎британської розвітки МІ-6 про те, що у Росії є компромат на обраного ‎президента США Дональда Трампа.‎

Прес-секретар президента Росії Дмітрій Пєсков, відповідаючи на питання, чи ‎відомий Кремлю співробітник британських спецслужб, який склав це досьє, ‎сказав: "Ні, в Кремлі не відомо".‎

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