Кібервійна. Трамп пообіцяв власний звіт щодо кібератак

У своєму Twitter пан Трамп назвав інформацію про наявність компромату на нього у спецслужб Росії "цілковито вигаданими фактами".‎‎"Мої люди зроблять повний звіт щодо кібератак протягом 90 днів!" - пообіцяв ‎він.‎Напередодні Дональд Трамп заявив, що голова американської розвідки ‎Джеймс Клаппер подзвонив йому, щоб заперечити інформацію про ‎наявність компромату на обраного президента у спецслужб Росії.‎Натомість у своїй публічній заяві Джеймс Клаппер, керівний національної ‎розвідки Сполучених Штатів, не заперечував категорично факт наявності ‎компроментуючої інформації на обраного президента. Він лише сказав, що ‎спецслужби США "наразі не робили жодних заяв щодо того, що наданій ‎інформації можна вірити".Минулого тижня Дональд Трамп отримав звіт американської розвідки, де ‎містилися твердження, що російський президент Владімір Путін дав ‎команду організувати кампанію, яка мала би вплинути на результати виборів в ‎США.‎Крім того, у вівторок сайт BuzzFeed опублікував досьє, що викликало ‎широкий резонанс. У ньому містяться бездоказові твердження від екс-агента ‎британської розвітки МІ-6 про те, що у Росії є компромат на обраного ‎президента США Дональда Трампа.‎Прес-секретар президента Росії Дмітрій Пєсков, відповідаючи на питання, чи ‎відомий Кремлю співробітник британських спецслужб, який склав це досьє, ‎сказав: "Ні, в Кремлі не відомо".‎