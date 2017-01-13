Кібервійна. Трамп пообіцяв власний звіт щодо кібератак
У своєму Twitter пан Трамп назвав інформацію про наявність компромату на нього у спецслужб Росії "цілковито вигаданими фактами".
"Мої люди зроблять повний звіт щодо кібератак протягом 90 днів!" - пообіцяв він.
Напередодні Дональд Трамп заявив, що голова американської розвідки Джеймс Клаппер подзвонив йому, щоб заперечити інформацію про наявність компромату на обраного президента у спецслужб Росії.
Натомість у своїй публічній заяві Джеймс Клаппер, керівний національної розвідки Сполучених Штатів, не заперечував категорично факт наявності компроментуючої інформації на обраного президента. Він лише сказав, що спецслужби США "наразі не робили жодних заяв щодо того, що наданій інформації можна вірити".
Минулого тижня Дональд Трамп отримав звіт американської розвідки, де містилися твердження, що російський президент Владімір Путін дав команду організувати кампанію, яка мала би вплинути на результати виборів в США.
Крім того, у вівторок сайт BuzzFeed опублікував досьє, що викликало широкий резонанс. У ньому містяться бездоказові твердження від екс-агента британської розвітки МІ-6 про те, що у Росії є компромат на обраного президента США Дональда Трампа.
Прес-секретар президента Росії Дмітрій Пєсков, відповідаючи на питання, чи відомий Кремлю співробітник британських спецслужб, який склав це досьє, сказав: "Ні, в Кремлі не відомо".