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- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Санкції проти РФ не вплинули на економіку ЄС

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Опубліковано - 13.01.2017 17:59 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Санкції проти РФ не вплинули на економіку ЄС
Санкції проти РФ не вплинули на економіку ЄС
Запроваджені Європейським Союзом економічні секторальні санкції відносно Росії у відповідь на агресію проти України мають мінімальний вплив на економку самого Співтовариства.

Про це, відповідаючи на запитання власного кореспондента Укрінформу у Брюсселі, заявила речник Єврокомісії Майя Косьянчич.

«Відносно конкретного впливу я можу сказати, що він є мінімальним на економіки країн-членів», - наголосила представник Єврокомісії.

У керівній інституції також повідомили, що Єврокомісія здійснює регулярну оцінку економічного впливу санкцій на тлі рецесії в Росії та інформує про це Комітет постійних представників країн-членів при Раді ЄС.

«Оцінки є всеохоплюючими та грунтуються на офіційних даних, отриманих від країн-членів. Відтак, результати є об’єктивними», - заявили у Єврокомісії.

Як наголосили в ЄС, уведені обмежувані заходи є сильним сигналом для керівництва РФ: дестабілізація України та будь-яких інших сусідніх європейських країн призведе до втрат російської економіки.

«Починаючи з кінця 2014 року, російська економіка перебуває у глибокій рецесії. У 2015 році ВВП країни скоротився на 3,7%, а в 2016-му ще на 1%», - нагадали в ЄС.

Водночас, додали в Єврокомісії, зворотній ефект санкцій для економіки ЄС є обмежений та повністю керований.

Як повідомлялося раніше, черговий пакет антиросійських санкцій продовжено на подальші півроку та діятимуть до 31 липня 2017 року.

За політичним рішенням ЄС, санкції триватимуть, поки РФ не виконає у повному обсязі Мінські домовленості.

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