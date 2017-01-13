Санкції проти РФ не вплинули на економіку ЄС

Про це, відповідаючи на запитання власного кореспондента Укрінформу у Брюсселі, заявила речник Єврокомісії Майя Косьянчич.«Відносно конкретного впливу я можу сказати, що він є мінімальним на економіки країн-членів», - наголосила представник Єврокомісії.У керівній інституції також повідомили, що Єврокомісія здійснює регулярну оцінку економічного впливу санкцій на тлі рецесії в Росії та інформує про це Комітет постійних представників країн-членів при Раді ЄС.«Оцінки є всеохоплюючими та грунтуються на офіційних даних, отриманих від країн-членів. Відтак, результати є об’єктивними», - заявили у Єврокомісії.Як наголосили в ЄС, уведені обмежувані заходи є сильним сигналом для керівництва РФ: дестабілізація України та будь-яких інших сусідніх європейських країн призведе до втрат російської економіки.«Починаючи з кінця 2014 року, російська економіка перебуває у глибокій рецесії. У 2015 році ВВП країни скоротився на 3,7%, а в 2016-му ще на 1%», - нагадали в ЄС.Водночас, додали в Єврокомісії, зворотній ефект санкцій для економіки ЄС є обмежений та повністю керований.Як повідомлялося раніше, черговий пакет антиросійських санкцій продовжено на подальші півроку та діятимуть до 31 липня 2017 року.За політичним рішенням ЄС, санкції триватимуть, поки РФ не виконає у повному обсязі Мінські домовленості.