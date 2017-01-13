Санкції проти РФ не вплинули на економіку ЄС
Про це, відповідаючи на запитання власного кореспондента Укрінформу у Брюсселі, заявила речник Єврокомісії Майя Косьянчич.
«Відносно конкретного впливу я можу сказати, що він є мінімальним на економіки країн-членів», - наголосила представник Єврокомісії.
У керівній інституції також повідомили, що Єврокомісія здійснює регулярну оцінку економічного впливу санкцій на тлі рецесії в Росії та інформує про це Комітет постійних представників країн-членів при Раді ЄС.
«Оцінки є всеохоплюючими та грунтуються на офіційних даних, отриманих від країн-членів. Відтак, результати є об’єктивними», - заявили у Єврокомісії.
Як наголосили в ЄС, уведені обмежувані заходи є сильним сигналом для керівництва РФ: дестабілізація України та будь-яких інших сусідніх європейських країн призведе до втрат російської економіки.
«Починаючи з кінця 2014 року, російська економіка перебуває у глибокій рецесії. У 2015 році ВВП країни скоротився на 3,7%, а в 2016-му ще на 1%», - нагадали в ЄС.
Водночас, додали в Єврокомісії, зворотній ефект санкцій для економіки ЄС є обмежений та повністю керований.
Як повідомлялося раніше, черговий пакет антиросійських санкцій продовжено на подальші півроку та діятимуть до 31 липня 2017 року.
За політичним рішенням ЄС, санкції триватимуть, поки РФ не виконає у повному обсязі Мінські домовленості.