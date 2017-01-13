Ситуация на фронті: російські бойовики не зменшують активність

Сьогодні відбулося 17 обстрілів, минулої доби - 78 обстрілів. Про це повідомив прес-центр АТО.На Маріупольському – з мінометів обстрілювали Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Новотроїцьке і Широкине. По Гнутовому неодноразово стріляли снайпери.На Донецькому напрямку – по Луганському, Північному, Зайцевому та Авдіївці – з гранатометів та стрілецької зброї.На Луганському – по Кримському вогонь вів снайпер.Одного нашого військового поранено.Минулої доби на Маріупольському напрямку Російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік наших позицій з мінометів в районі Водяного та Широкиного. Павлопіль, Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку, Водяне та Широкине обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї. БМП вела вогонь по Талаківці. По Широкиному та Талаківці– снайпер.На Луганському напрямку – зі 152 міліметрової артилерії – Калиново- Папасну та Новозванівку. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Золотому, Сентянівці, Новозванівці та Кримському. З гранатометів та стрілецької зброї – по Новозванівці та Новоолександрівці.На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Луганське, Троїцьке та Зайцеве. З гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали наші позиції в районі Кам’янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки та Троїцького. По Луганському вогонь вела БМП противника.Троє наших військових поранено.