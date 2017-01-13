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Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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Ситуация на фронті: російські бойовики не зменшують активність

Війна з Росією (АТО) 103 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 13.01.2017 21:19 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (1)

Ситуация на фронті: російські бойовики не зменшують активність
Ситуация на фронті: російські бойовики не зменшують активність
Окупанти продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках.

Сьогодні відбулося 17 обстрілів, минулої доби - 78 обстрілів. Про це повідомив прес-центр АТО.

На Маріупольському – з мінометів обстрілювали Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Новотроїцьке і Широкине. По Гнутовому неодноразово стріляли снайпери.

На Донецькому напрямку – по Луганському, Північному, Зайцевому та Авдіївці – з гранатометів та стрілецької зброї.

На Луганському – по Кримському вогонь вів снайпер.

Одного нашого військового поранено.

Минулої доби на Маріупольському напрямку Російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік наших позицій з мінометів в районі Водяного та Широкиного. Павлопіль, Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку, Водяне та Широкине обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї. БМП вела вогонь по Талаківці. По Широкиному та Талаківці– снайпер.

На Луганському напрямку – зі 152 міліметрової артилерії – Калиново- Папасну та Новозванівку. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Золотому, Сентянівці, Новозванівці та Кримському. З гранатометів та стрілецької зброї – по Новозванівці та Новоолександрівці.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Луганське, Троїцьке та Зайцеве. З гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали наші позиції в районі Кам’янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки та Троїцького. По Луганському вогонь вела БМП противника.

Троє наших військових поранено.



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