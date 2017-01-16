Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

18 січня 2017, середа

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта у twitter Аратта ВКонтакті Аратта в YouTube
  Українські словники on-line Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Принципи в обмін на... Трамп розпочав торги з Кремлем про ціну санкцій

Світ навколо нас 163 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 16.01.2017 12:59 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Принципи в обмін на... Трамп розпочав торги з Кремлем про ціну санкцій
Принципи в обмін на... Трамп розпочав торги з Кремлем про ціну санкцій
Обраний президент США Дональд Трамп заявив про можливість угоди з Росією ‎про “суттєве зменшення” ядерного арсеналу в обмін на зняття санкцій.

‎"Проти Росії є санкції - давайте поглянемо, чи можемо ми укласти якісь гарні угоди із Росією. Я ‎гадаю, ядерної зброї має бути набагато менше, слід значно скоротити її. Це одна частина. І ‎Росія зараз дуже страждає від санкцій. Та я гадаю, тут може щось вийти, від чого багато хто ‎виграє", - сказав пан Трамп у інтерв’ю британському Times і німецькому Bild.‎

Раніше інтерв’ю американському виданню Wall Street Journal обраний президент ‎США заявляв, що збереже санкції проти Росії "принаймні на якийсь час". Проте він ‎не виключив і скасування санкцій за певних умов.

Зокрема, якщо Москва доведе свою ‎користь в боротьбі з тероризмом, а також в досягненні інших цілей, які важливі для ‎США.‎

У інтерв’ю Times і Bild пан Трамп розкрив деталі своєї майбутньої зовнішньої політики. За ‎його словами, він хоче створити умови для вигідніших торговельних угод для США й укріпити ‎кордони.

Для Times інтерв’ю із Дональдом Трампом брав колумніст видання, член британського ‎парламенту Майкл Гоув - одна із ключових фігур у кампанії за вихід Британії із ЄС.‎

Пан Трамп також розкритикував Ангелу Меркель. Віе заявив, що канцлерка Німеччини ‎зробила помилку, прийнявши в країні понад 1 млн мігрантів. При ‎цьому він назвав її "одним із найсильніших європейських лідерів".

"Я думаю, вона зробила ‎одну дуже катастрофічну помилку, яка полягала в тому, щоб прийняти всіх цих нелегалів", - ‎сказав він.‎

Водночас обраний президент США заявив журналістам, що "спочатку буде довіряти пані ‎Меркель і пану Путіну, але це може тривати недовго".

Говорячи про міжнародну безпеку, пан Трамп заявив, що вже давно казав, "що у НАТО є ‎проблеми".‎

‎"Перше - він [Альянс] застарілий, бо був створений багато років тому, і друге - країни не ‎платять те, що мають платити", - сказав Дональд Трамп, додавши, що лише п’ять країн ‎платять свої внески до бюджету НАТО.‎

‎"П’ять. Це небагато із 22… Але з усім сказаним, НАТО дуже важлива для мене", - сказав він.‎‎

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  ВКонтакте  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Світ навколо нас»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Відберіть у народу все, і все він може повернути, але відберіть мову, і він ніколи її більше не створить... Нову батьківщину може створити народ, але мову - ніколи; вмерла мова в устах народу - вмер і народ...”
Костянтин Ушинський

 
Знайди свою ГАРМОНІЮ!
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже









 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.