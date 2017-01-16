Принципи в обмін на... Трамп розпочав торги з Кремлем про ціну санкцій

‎"Проти Росії є санкції - давайте поглянемо, чи можемо ми укласти якісь гарні угоди із Росією. Я ‎гадаю, ядерної зброї має бути набагато менше, слід значно скоротити її. Це одна частина. І ‎Росія зараз дуже страждає від санкцій. Та я гадаю, тут може щось вийти, від чого багато хто ‎виграє", - сказав пан Трамп у інтерв’ю британському Times і німецькому Bild.‎Раніше інтерв’ю американському виданню Wall Street Journal обраний президент ‎США заявляв, що збереже санкції проти Росії "принаймні на якийсь час". Проте він ‎не виключив і скасування санкцій за певних умов.Зокрема, якщо Москва доведе свою ‎користь в боротьбі з тероризмом, а також в досягненні інших цілей, які важливі для ‎США.‎У інтерв’ю Times і Bild пан Трамп розкрив деталі своєї майбутньої зовнішньої політики. За ‎його словами, він хоче створити умови для вигідніших торговельних угод для США й укріпити ‎кордони.Для Times інтерв’ю із Дональдом Трампом брав колумніст видання, член британського ‎парламенту Майкл Гоув - одна із ключових фігур у кампанії за вихід Британії із ЄС.‎Пан Трамп також розкритикував Ангелу Меркель. Віе заявив, що канцлерка Німеччини ‎зробила помилку, прийнявши в країні понад 1 млн мігрантів. При ‎цьому він назвав її "одним із найсильніших європейських лідерів"."Я думаю, вона зробила ‎одну дуже катастрофічну помилку, яка полягала в тому, щоб прийняти всіх цих нелегалів", - ‎сказав він.‎Водночас обраний президент США заявив журналістам, що "спочатку буде довіряти пані ‎Меркель і пану Путіну, але це може тривати недовго".Говорячи про міжнародну безпеку, пан Трамп заявив, що вже давно казав, "що у НАТО є ‎проблеми".‎‎"Перше - він [Альянс] застарілий, бо був створений багато років тому, і друге - країни не ‎платять те, що мають платити", - сказав Дональд Трамп, додавши, що лише п’ять країн ‎платять свої внески до бюджету НАТО.‎‎"П’ять. Це небагато із 22… Але з усім сказаним, НАТО дуже важлива для мене", - сказав він.‎‎