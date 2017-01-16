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- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Сьогодні захист України є захистом цінностей вільного світу

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Опубліковано - 16.01.2017 14:24 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (1)

Сьогодні захист України є захистом цінностей вільного світу
Сьогодні захист України є захистом цінностей вільного світу
Усі, хто сповідує демократичні цінності, є ворогами Кремля. І тому сьогодні захист України є захистом цінностей вільного світу.

Про заявив Президент України Петро Порошенко, повідомила прес-служба Президента України.

Президент Петро Порошенко зазначив, що під час переговорів із Віце-президентом США Джозефом Байденом були розглянуті питання агресії Росії проти України.

«Україна усвідомлює, що ми не є єдиний ворог для Москви. Всі, хто сповідує демократичні цінності, є ворогами Кремля. І тому сьогодні захист України є захистом цінностей вільного світу», - сказав Глава держави під час заяви для представників засобів масової інформації по завершенні переговорів.

«В цьому році виповнюється три роки, як Росія розв’язала справжню війну проти нашої держави. Це війна, під час якої вбито десять тисяч українців – цивільних і військових. Війна ця триває і сьогодні. Лише за останні три дні наший військових продовжували обстрілювати більш ніж 250 разів», - сказав Петро Порошенко.

При цьому Президент підкреслив, що загрози залишаються і Росія прагне уникнути відповідальності: «Вона, аби компенсувати військові невдачі, намагається дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, спровокувати безлад. Вона прагне розколоти трансатлантичну і європейську єдність».

Глава Української держави наголосив, що «в наших силах протидіяти цим планам шляхом запуску дорожньої карти імплементації Мінських домовленостей та продовженням успішних внутрішніх реформ».

В свою чергу, Віце-президент США зазначив, що «американці, включно з мільйоном гордих українських американців, розуміють, що дуже багато залежить від вашого успіху не лише для українців, а й для Європи та США».

«Якщо ваш прогрес продовжиться, то ви не тільки просунетесь у побудові більш відкритого, демократичного та успішного майбутнього, на яке заслуговують українці, а й збережете єдність світової спільноти щодо підтримки ваших зусиль», - сказав Джозеф Байден.


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