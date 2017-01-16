Порошенко не братиме участі у сніданку Пінчука

Про це на своїй сторінці на Facebock повідомив речник Президента Святослав Цеголко.«Президент України поїде у швейцарський Давос, де матиме широку програму на Всесвітньому економічному форумі. Але брати участі у сніданку, організованому Віктором Пінчуком він не буде».- написав Цеголко.Як відомо, під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) Фонд Віктора Пінчука організовує «український ланч».На цьому заході традиційно беруть участь зарубіжні й українські політики, журналісти, бізнесмени, дипломати. Під час «ланчу» відбувається дискусія щодо перспектив розвитку України, формуються попередні домовленості, політики визначають орієнтацію стосовно України.Всі Президенти України, коли відвідували Давос, брали участь в «українському ланчі».Відмову Порошенка від участі в «українському ланчі» багато оглядачів пов’язують з публікацією скандальних статей в «The Wall Street Journal» та на УП.