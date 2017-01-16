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- у 1919-1920 роках Кам`янець-Подільський ненадовго став державним центром України - останньою столицею УНР. Сюди перемістилися Директорія та Уряд УНР. В місті постав Комітет охорони Республіки. Однак у 1920 році Червона армія розгромила війська УНР.

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Порошенко не братиме участі у сніданку Пінчука

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Опубліковано - 16.01.2017 20:18 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Порошенко не братиме участі у сніданку Пінчука
Порошенко не братиме участі у сніданку Пінчука
Президент Поршенко братиме участь у роботі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це на своїй сторінці на Facebock повідомив речник Президента Святослав Цеголко.

«Президент України поїде у швейцарський Давос, де матиме широку програму на Всесвітньому економічному форумі. Але брати участі у сніданку, організованому Віктором Пінчуком він не буде».- написав Цеголко.

Як відомо, під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) Фонд Віктора Пінчука організовує «український ланч».

На цьому заході традиційно беруть участь зарубіжні й українські політики, журналісти, бізнесмени, дипломати. Під час «ланчу» відбувається дискусія щодо перспектив розвитку України, формуються попередні домовленості, політики визначають орієнтацію стосовно України.

Всі Президенти України, коли відвідували Давос, брали участь в «українському ланчі».

Відмову Порошенка від участі в «українському ланчі» багато оглядачів пов’язують з публікацією скандальних статей в «The Wall Street Journal» та на УП.

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