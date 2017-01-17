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Ситуація на фронті: 41 обстріл за минулу добу

Війна з Росією (АТО) 109 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 17.01.2017 12:58 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: 41 обстріл за минулу добу
Ситуація на фронті: 41 обстріл за минулу добу
Ворог продовжив обстріли наших позицій на всіх напрямках.

Про це повідомляє прес-служба АТО.

На Маріупольському – з 82 міліметрових мінометів – Павлопіль. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Гнутове, Мар’їнку, Водяне, Красногорівку, Широкине.

На Луганському – з гранатометів та стрілецької зброї – урочище Шарів Кут, Станицю Луганську та Новозванівку.

На Донецькому – з гранатометів обстріляли Луганське, Опитне, Авдіївку і Миронівське.

За минулу добу зафіксовано 41 обстріл.

Одного нашого військового поранено.

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