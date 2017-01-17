Кремль відкинув пропозицію Трампа

Заступник міністра закордонних справ Росії Сєргєй Рябков

Про це Рябков заявив в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку 16 січня.«Санкції – це не предмет для діалогу. Не ми їх вводили і не нам їх скасовувати. Критерії скасування санкцій ми не обговорювали і не обговорюємо. Всі ці санкції вводилися під надуманими і незаконними приводами», – сказав Рябков.Рябков заявив, що Росія відкрита для обговорення питання про стримування ядерних озброєнь, проте підкреслив, що Москва не піде на поступки в питанні зброї в обмін на зняття санкцій США.«Без діалогу взагалі нічого не вийде, але було б наївно очікувати, що Москва з якихось міркувань перегляне свою лінію. Ця лінія не кон’юнктурна, а пов’язана із розумінням національних інтересів Росії», – додав дипломат.Обраний майбутній президент США Дональд Трамп 15 січня, що може запропонувати скасування деяких економічних санкцій щодо Росії в обмін на угоду з російським президентом Владіміром Путіним про скорочення Москвою ядерних озброєнь.Дональд Трамп, який вступає на посаду 45-го президента США 20 січня, неодноразово заявляв про бажання поліпшити відносини з Росією, схвально відгукуючись про її лідера Владііміра Путіна.