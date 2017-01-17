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Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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Кремль відкинув пропозицію Трампа

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Опубліковано - 17.01.2017 14:15 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Заступник міністра закордонних справ Росії Сєргєй Рябков
Заступник міністра закордонних справ Росії Сєргєй Рябков
Заступник міністра закордонних справ Росії Сєргєй Рябков заявив, що Москва розглядає можливість діалогу з Вашингтоном щодо скорочення ядерних озброєнь, але це питання не може бути пов’язане із скасуванням санкцій Заходу щодо Росії.

Про це Рябков заявив в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку 16 січня.

«Санкції – це не предмет для діалогу. Не ми їх вводили і не нам їх скасовувати. Критерії скасування санкцій ми не обговорювали і не обговорюємо. Всі ці санкції вводилися під надуманими і незаконними приводами», – сказав Рябков.

Рябков заявив, що Росія відкрита для обговорення питання про стримування ядерних озброєнь, проте підкреслив, що Москва не піде на поступки в питанні зброї в обмін на зняття санкцій США.

«Без діалогу взагалі нічого не вийде, але було б наївно очікувати, що Москва з якихось міркувань перегляне свою лінію. Ця лінія не кон’юнктурна, а пов’язана із розумінням національних інтересів Росії», – додав дипломат.

Обраний майбутній президент США Дональд Трамп 15 січня заявив, що може запропонувати скасування деяких економічних санкцій щодо Росії в обмін на угоду з російським президентом Владіміром Путіним про скорочення Москвою ядерних озброєнь.

Дональд Трамп, який вступає на посаду 45-го президента США 20 січня, неодноразово заявляв про бажання поліпшити відносини з Росією, схвально відгукуючись про її лідера Владііміра Путіна.

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