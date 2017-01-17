“Газпром”виставив “Нафтогазу” рахунок за невикуплений газ
Рахунок виставили на газ, який Україна не викупила у другому, третьому і четвертому кварталах 2016 року за умовою "бери або плати".
Умова "бери або плати" є умовою контракту, укладеного українською і російською сторонами у 2009 році.
Вона зобов’язує покупця - "Нафтогаз" - оплачувати законтрактований, але не спожитий газ.
За повідомленням "Газпрому", Україна має оплатити рахунок протягом 10 днів.
"Нафтогаз" не купує газ у російської компанії від листопада 2015 року, натомість закуповуючи паливо через реверс із Європи.
У червні 2014 року обидві компанії звернулися до міжнародного комерційного арбітражу у Стокгольмі.
"Нафтогаз" вимагає стягнути з російського монополіста компенсацію за зниження постачань газу через українську газотранспортну систему.
Голова "Нафтогазу" Андрій Кобелєв оцінював загальну суму позовних вимог до "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі приблизно у 30 млрд доларів.
"Газпром" подав до Стокгольмського арбітражу зустрічний позов із вимогою стягнути з "Нафтогазу " компенсацію на невибраний протягом 2012-2013 років газ, який Україна мала придбати згідно з принципом "бери або плати", зафіксованим у контракті.
Загальна сума позовів російської газової монополії перевищує 30 млрд доларів.
У грудні минулого року українська сторона відкинула підписання мирних угод із "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.