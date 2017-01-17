“Газпром”виставив “Нафтогазу” рахунок за невикуплений газ

‎Рахунок виставили на газ, який Україна не викупила у другому, третьому і четвертому кварталах ‎‎2016 року за умовою "бери або плати".‎Умова "бери або плати" є умовою контракту, укладеного українською і російською сторонами у ‎‎2009 році.Вона зобов’язує покупця - "Нафтогаз" - оплачувати законтрактований, але ‎не спожитий газ.‎За повідомленням "Газпрому", Україна має оплатити рахунок протягом 10 днів.‎‎"Нафтогаз" не купує газ у російської компанії від листопада 2015 року, натомість ‎закуповуючи паливо через реверс із Європи.‎У червні 2014 року обидві компанії звернулися до міжнародного комерційного ‎арбітражу у Стокгольмі. ‎‎"Нафтогаз" вимагає стягнути з російського монополіста компенсацію за зниження ‎постачань газу через українську газотранспортну систему.Голова "Нафтогазу" ‎Андрій Кобелєв оцінював загальну суму позовних вимог до "Газпрому" в ‎Стокгольмському арбітражі приблизно у 30 млрд доларів.‎‎"Газпром" подав до Стокгольмського арбітражу зустрічний позов із вимогою ‎стягнути з "Нафтогазу " компенсацію на невибраний протягом 2012-2013 років газ, ‎який Україна мала придбати згідно з принципом "бери або плати", зафіксованим у ‎контракті.Загальна сума позовів російської газової монополії перевищує 30 млрд ‎доларів.‎У грудні минулого року українська сторона відкинула підписання мирних угод із ‎‎"Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.‎