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Чи знаєте Ви, що:
- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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Росія обрала протистояння, а не співпрацю

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Опубліковано - 18.01.2017 13:38 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Голова Пентагону Ештон Картер
Голова Пентагону Ештон Картер
Голова Пентагону Ештон Картер, який залишає свій пост, заявив, що поведінка Росії обмежує співпрацю Москви і Вашингтона, але США повинні продовжувати шукати варіанти взаємодії.

"Я бачу сфери, де ми можемо співпрацювати, але їх стає дедалі менше. Це стратегія, яку вибрала Росія", - сказав пан Картер в інтерв’ю Bloomberg.

За його словами, сфери взаємодії двох країн скорочувалися поступово протягом останніх 10 років.

Голова Пентагону зазначив, що Росія і США як і раніше є солідарними щодо стримування ядерних програм Північної Кореї та Ірану, а також щодо ситуації на Балканах.

Втім, у боротьбі із угрупуванням "Ісламська держава" у Сирії співпрацювати не вийшло, зазначив він.

"Однак якщо уряд Росії визначає свої інтереси не лише як протилежні США - до чого ми звикли, але навмисно протистоїть, то буде дуже складно піти назустріч такій мотивації, а це - головний виклик майбутнього", - сказав пан Картер.

Останнім часом колишній президент США Барак Обама і представники його адміністрації роблять дуже різкі заяви щодо Росії і особисто Владіміра Путіна, на відміну від обраного президента США Дональда Трампа, який зайняв більш мирну позицію.

Протягом виборчої кампанії пан Трамп говорив, що порозуміється із паном Путіним і зможе почати більш конструктивну взаємодію із Росією, аніж адміністрація президента Обами.

На першій великій прес-конференції 11 січня пан Трамп зауважив: "Якщо Путіну подобається Дональд Трамп, я вважаю, що це актив, а не зобов’язання, оскільки у нас жахливі відносини з Росією".

Обраний президент США також зазначив, що не знає "чи вдасться порозумітися із Владіміром Путіним".

"Я сподіваюся, я зможу. Але є велика ймовірність, що не зможу", - додав пан Трамп.

Коментуючи ці заяви, прес-секретар російського президента Дмітрій Пєсков зазначив, що пан Путін і пан Трамп зможуть знайти спільну мову, якщо між ними буде взаємоповага.

"У Москві сподіваються, що наші президенти порозуміються. Принаймні, пан Трамп говорив про готовність вести діалог", - зазначив пан Пєсков.

Водночас екс-глава ExxonMobil Рекс Тіллерсон, якого висунули на пост держсекретаря США, на слуханнях у сенаті заявив, що Росія становить небезпеку, ігнорує інтереси США і захопила Крим.

Проте, пан Тіллерсон, якого називають "другом Путіна", закликав співпрацювати з Москвою.

Кілька днів тому Дональд Трамп в інтерв’ю британській газеті Times сказав, що готовий запропонувати президенту Росії Владіміру Путіну зняти санкції в обмін на скорочення ядерних арсеналів.

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