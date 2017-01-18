Росія обрала протистояння, а не співпрацю

Голова Пентагону Ештон Картер

"Я бачу сфери, де ми можемо співпрацювати, але їх стає дедалі менше. Це стратегія, яку вибрала Росія", - сказав пан Картер в інтерв’ю Bloomberg.За його словами, сфери взаємодії двох країн скорочувалися поступово протягом останніх 10 років.Голова Пентагону зазначив, що Росія і США як і раніше є солідарними щодо стримування ядерних програм Північної Кореї та Ірану, а також щодо ситуації на Балканах.Втім, у боротьбі із угрупуванням "Ісламська держава" у Сирії співпрацювати не вийшло, зазначив він."Однак якщо уряд Росії визначає свої інтереси не лише як протилежні США - до чого ми звикли, але навмисно протистоїть, то буде дуже складно піти назустріч такій мотивації, а це - головний виклик майбутнього", - сказав пан Картер.Останнім часом колишній президент США Барак Обама і представники його адміністрації роблять дуже різкі заяви щодо Росії і особисто Владіміра Путіна, на відміну від обраного президента США Дональда Трампа, який зайняв більш мирну позицію.Протягом виборчої кампанії пан Трамп говорив, що порозуміється із паном Путіним і зможе почати більш конструктивну взаємодію із Росією, аніж адміністрація президента Обами.На першій великій прес-конференції 11 січня пан Трамп зауважив: "Якщо Путіну подобається Дональд Трамп, я вважаю, що це актив, а не зобов’язання, оскільки у нас жахливі відносини з Росією".Обраний президент США також зазначив, що не знає "чи вдасться порозумітися із Владіміром Путіним"."Я сподіваюся, я зможу. Але є велика ймовірність, що не зможу", - додав пан Трамп.Коментуючи ці заяви, прес-секретар російського президента Дмітрій Пєсков зазначив, що пан Путін і пан Трамп зможуть знайти спільну мову, якщо між ними буде взаємоповага."У Москві сподіваються, що наші президенти порозуміються. Принаймні, пан Трамп говорив про готовність вести діалог", - зазначив пан Пєсков.Водночас екс-глава ExxonMobil Рекс Тіллерсон, якого висунули на пост держсекретаря США, на слуханнях у сенаті заявив, що Росія становить небезпеку, ігнорує інтереси США і захопила Крим.Проте, пан Тіллерсон, якого називають "другом Путіна", закликав співпрацювати з Москвою.Кілька днів тому Дональд Трамп в інтерв’ю британській газеті Times сказав, що готовий запропонувати президенту Росії Владіміру Путіну зняти санкції в обмін на скорочення ядерних арсеналів.