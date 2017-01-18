Ситуация на фронті: 30 обстрілів сьогодні, 61 - за минулу добу

Про це повідомив прес-центр АТО.На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Славне, Павлопіль, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.На Луганському напрямку з мінометів калібру 120-міліметрів окупанти обстріляли Новоолександрівку та Троїцьке. З 82-міліметрових мінометів – Новозванівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Станицю Луганську та Новозванівку. По Новозванівці також вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.На Донецькому напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї обстріляно наші позиції в районі Зайцевого та Авдіївки.18 січня 2017 року на Маріупольському напрямку, поблизу позицій українських військ затримано члена російсько-окупаційних військ.У ході перевірки документів встановлено, що дана особа є громадянином Російської Федерації, мешканцем м.Курганінськ Краснодарського краю. Крім того, при ньому знайдені документи, які засвідчують його приналежність до одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО.Минулої доби на Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів вели вогонь по Чермалику, Водяному та Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Лебединському, Талаківці, Красногорівці, Водяному, Широкиному та Гнутовому, з озброєння БМП – по Березовому. По Широкиному вогонь вів снайпер.На Луганському — зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Троїцьке та Новолександрівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Валуйське, Станицю Луганську, Попасну. По Валуйському вогонь вів і снайпер.На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Авдіївці, Опитному, Пісках.Загалом за минулу добу зафіксовано 61 обстріл. Втрат серед наших військових немає.