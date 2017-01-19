Російський суд вирішив, що вердикти ЄСПЛ не обов’язкові до виконання
Згідно з рішенням російського конституційного суду, постанова ЄСПЛ суперечить нормам конституції РФ.
"Росія має право відступити від накладених на неї обов’язків, якщо це єдиний спосіб не порушити конституцію", - сказав голова Конституційного суду Валерій Зорькін.
Схожого висновку раніше дійшов російський мін’юст, який і звернувся із запитом до Конституційного суду.
2014 році ЄСПЛ виніс рішення, за яким російський суд під час розгляду "справи ЮКОСа" 2000 року порушив права на захист і судовий розгляд, а також виніс необґрунтовані штрафи за податкові порушення.
У грудні 2015 року президент Росії Владімір Путін підписав закон, який дозволяє Конституційному суду Росії визнавати нездійсненними рішення міжнародних судів, перш за все Європейського суду з прав людини, якщо їхні рішення суперечать російської конституції.