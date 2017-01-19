Російський суд вирішив, що вердикти ЄСПЛ не обов’язкові до виконання

Згідно з рішенням російського конституційного суду, постанова ЄСПЛ суперечить нормам конституції РФ."Росія має право відступити від накладених на неї обов’язків, якщо це єдиний спосіб не порушити конституцію", - сказав голова Конституційного суду Валерій Зорькін.Схожого висновку раніше дійшов російський мін’юст, який і звернувся із запитом до Конституційного суду.2014 році ЄСПЛ виніс рішення, за яким російський суд під час розгляду "справи ЮКОСа" 2000 року порушив права на захист і судовий розгляд, а також виніс необґрунтовані штрафи за податкові порушення.У грудні 2015 року президент Росії Владімір Путін підписав закон, який дозволяє Конституційному суду Росії визнавати нездійсненними рішення міжнародних судів, перш за все Європейського суду з прав людини, якщо їхні рішення суперечать російської конституції.