Кібервійна. На мережі НАТО щомісяця здійснюють близько 500 кібератак

Кількість хакерських атак на мережі Північноатлантичного альянсу за останній рік зросла на 60 відсотків, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Die Welt, опублікованому в четвер, 19 січня. З його інформацією, в середньому за місяць в 2016 році налічувалося 500 небезпечних кібератак на установи НАТО, які вимагали рішучих заходів з боку експертів. При цьому більшість цих атак здійснювалися не приватними особами, а фінансувалися державними інстанціями різних країн.Кібератаки представляють дуже велику потенційну небезпеку, оскільки можуть порушити, наприклад, енергопостачання або медичне обслуговування або завдати шкоди іншим важливим інфраструктурам. "Крім того, вони можуть пошкодити обороноздатність НАТО і вплинути на роботу наших збройних сил, - сказав Столтенберг, пояснивши, що будь-яка військова діяльність базується сьогодні на передачі даних. - Якщо цей процес (передача даних - Ред.) порушується, то може бути завдано значної шкоди".Тому, заявив генеральний секретар НАТО, в разі широкомасштабних кібернападів може бути задіяна стаття п’ята статуту альянсу, яка передбачає допомогу всіх його членів постраждалій країні.Єнс Столтенберг висловив також стурбованість можливою маніпуляцією даними під час виборчих кампаній: "У НАТО надходять повідомлення від різних урядів країн-членів, які побоюються, що хакери намагатимуться втрутитися в національну передвиборну боротьбу. У такому випадку кіберзлочинці будуть підривати демократію".