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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Кібервійна. На мережі НАТО щомісяця здійснюють близько 500 кібератак

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Опубліковано - 19.01.2017 15:55 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. На мережі НАТО щомісяця здійснюють близько 500 кібератак
Кібервійна. На мережі НАТО щомісяця здійснюють близько 500 кібератак
Кількість кібератак на мережі установ НАТО у 2016 році була на 60 відсотків вищою за попередній рік. Атаки фінансувалися державними інстанціями різних країн, заявляє генсек НАТО.

Кількість хакерських атак на мережі Північноатлантичного альянсу за останній рік зросла на 60 відсотків, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Die Welt, опублікованому в четвер, 19 січня. З його інформацією, в середньому за місяць в 2016 році налічувалося 500 небезпечних кібератак на установи НАТО, які вимагали рішучих заходів з боку експертів. При цьому більшість цих атак здійснювалися не приватними особами, а фінансувалися державними інстанціями різних країн.

Кібератаки представляють дуже велику потенційну небезпеку, оскільки можуть порушити, наприклад, енергопостачання або медичне обслуговування або завдати шкоди іншим важливим інфраструктурам. "Крім того, вони можуть пошкодити обороноздатність НАТО і вплинути на роботу наших збройних сил, - сказав Столтенберг, пояснивши, що будь-яка військова діяльність базується сьогодні на передачі даних. - Якщо цей процес (передача даних - Ред.) порушується, то може бути завдано значної шкоди".

Тому, заявив генеральний секретар НАТО, в разі широкомасштабних кібернападів може бути задіяна стаття п’ята статуту альянсу, яка передбачає допомогу всіх його членів постраждалій країні.

Єнс Столтенберг висловив також стурбованість можливою маніпуляцією даними під час виборчих кампаній: "У НАТО надходять повідомлення від різних урядів країн-членів, які побоюються, що хакери намагатимуться втрутитися в національну передвиборну боротьбу. У такому випадку кіберзлочинці будуть підривати демократію".

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